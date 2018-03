Reichle & De-Massari (R&M) hat die Geschäftszahlen für 2017 bekannt gegeben. Wie der Entwickler und Anbieter von Verkabelungssystemen für Netzwerkinfrastrukturen mit Sitz in Wetzikon mitteilt, hat die Gruppe im vergangenen Jahr einen Umsatz von 232 Millionen Franken erzielt. Dies entspricht einem Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2016. Die EBIT-Marge sank 2017 auf 6,1 Prozent (Vorjahr: 6,6 Prozent). Somit verringerte sich das operative Ergebnis von rund 15,1 Millionen auf 14,2 Millionen Franken. Über den Gewinn macht das Unternehmen keine Angaben.

Anspruchsvolles Jahr

«Die Anforderungen für das Geschäftsjahr 2017 waren anspruchsvoll, nachdem Ende 2016 verschiedene Grossprojekte abgeschlossen waren», kommentiert CEO Michel Riva. Wir haben unser Ziel dennoch erreicht und die guten Ergebnisse des Vorjahres bestätigt. Die EBIT-Marge liegt trotz Preisdruck und grösseren Investitionen innerhalb der Erwartungen.»

Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte habe sich der Umsatz in nahezu allen Regionen «dynamisch» entwickelt. Dazu beigetragen hätten neue Produkte sowie der Investitionsboom bei Rechenzentren und beim Glasfasernetzausbau.

Neuer Produktionsstandort

Laut Medienmitteilung investierte R&M insbesondere in die Produktentwicklung, den Aufbau von Märkten und in die mittlerweile sieben Produktionsstandorte. Nach einer Übernahme produziere R&M jetzt auch in Brasilien. Die auf Glasfaserprodukte spezialisierten Produktionsstandorte in Bulgarien und Indien habe das Unternehmen aufgrund der starken Nachfrage vergrössert. In Bangalore werde in den nächsten Monaten ein neues Werk bezogen, um die Fertigungskapazitäten zu verdreifachen.

Das stärkste Umsatzwachstum erzielte die Tochtergesellschaft in Deutschland. Hier sei erneut eine zweistellige Wachstumsrate erzielt worden. Der Heimatmarkt Schweiz blieb der grösste Umsatzträger. Der Markteintritt in den USA laufe plangemäss. Hier konzentriere sich die Gruppe zunächst auf den Markt der Rechenzentren.