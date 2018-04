Am Donnerstag um 11.47 Uhr zeichneten die Seismografen des Schweizerischen Erdbebendienstes ein Beben mit Epizentrum in Brugg auf. Das Erdbeben hatte die Stärke 1,6 auf der Richterskala und wurde offenbar bis nach Wetzikon bemerkt. Ein Leserreporter schreibt, er sei in einem Restaurant gewesen, als er die Erschütterung spürte. «Es vibrierte wie wenn ein Panzer vorbei fährt und die Lampen flackerten», so der Leserreporter.