Auch das späte Tor von Joel Mullarkey (links) half nicht: Noch-Zweitligist Wetzikon verlor in Diessenhofen 1:2. (Archivbild: David Kündig)

Der FC Wetzikon hatte in seinem vorläufig letzten Zweitligaspiel nicht viel zu bestellen. Der bereits zuvor als Absteiger feststehende FCW unterlag Diessenhofen auswärts diskussionlos 1:2. Der Anschlusstreffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Die mit dem letzten Angebot angetretenen Wetziker - Ersatztorhüter Gantenbein kam gar auf dem Feld zum Einsatz - war von Beginn weg das unterlegene Team und liess die spielfreudigen Diessenhofer allzu häufig gewähren. Das schon während der ganzen Rückrunde überzeugende Heimteam wusste dies zu nutzen und ging schon nach einer Viertelstunde in Führung. Zwar verpasste es Diessenhofen in der Folge, das Skore frühzeitig vorentscheidend auszubauen. Doch in der Defensive blieben die Thurgauer abgeklärt und liessen den Wetzikern kaum eine Möglichkeit.

Zehn Minuten vor Schluss fiel die Entscheidung zugunsten des Heimteams dann doch noch: Frontino schoss das 2:0 und setzte den Hoffnungen der Oberländer auf einen versöhnlichen Abschied aus der zweiten Liga ein Ende. Diese gaben sich zumindest nicht auf und Mullarkey erzielte in der Nachspielzeit immerhin noch ein letztes Tor.

Diessenhofen - Wetzikon 2:1 (1:0). - Tore: 17. Zwahlen1:0. 80. Frontino 2:0. 92. Mullarkey 2:1.