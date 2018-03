Eine Altstadt in Wetzikon. Einen grossen Platz aus Pflastersteinen und nebenan ein paar schöne Restaurants. Diese Stadtgestaltung wünscht sich ein junger Wetziker auf der Internetplattform engage.ch. Wetzikon sei nicht schön zum Verweilen, es gebe keine gemütlichen Plätze und auf den Strassen sei zu viel Verkehr. So lautet die Begründung für den Wunsch. Dass Wetzikon plötzlich eine neue Altstadt konstruieren wird, ist unwahrscheinlich. Dennoch dürfte es für die Stadt interessant sein zu wissen, was die jungen Bürger beschäftigt. Auf der Webseite engage.ch können Jugendliche aus Wetzikon ihre Anliegen und Bedürfnisse mitteilen.

Jeder Wetziker, der zwischen 13 und 24 Jahre alt ist, erhielt eine Postkarte mit den Informationen zur Aktion und wurde aufgefordert, seine Ideen und Vorschläge einzureichen. So soll die politische Partizipation der jungen Bevölkerung gefördert werden, heisst es in der Medienmitteilung. Über 100 Jugendliche sollen dem Aufruf bereits gefolgt sein. «Allerdings hat sich der Grossteil dazu entschieden, die Ideen nicht öffentlich auf der Webseite zu publizieren», sagt Melanie Eberhard, Projektleiterin von engage.ch.

Bislang einzigartig

Am Samstag, 24. März, um 15 Uhr sind die Jugendlichen eingeladen, ihre Ideen im Stadthaussaal in Wetzikon gemeinsam mit Gemeinde- und Stadträten zu diskutieren. Aus allen Fraktionen des Wetziker Gemeinderats werden je zwei Repräsentanten anwesend sein. «Am Samstag werden alle eingereichten Vorschläge diskutiert», sagt Eberhard.

«Der Dachverband Schweizer Jugendparlament verfolgt verschiedene Teilprojekte», sagt die Projektleiterin weiter. Einerseits seien das Projekte auf nationaler Ebene, andererseits aber auch lokale. Etwas wie nun in Wetzikon wurde schon in Rüschlikon und Kilchberg durchgeführt. «Ein solches Projekt wie in Wetzikon, also gemeinsam mit Gemeinde- und Stadträten, ist bislang einzigartig», sagt Eberhard.

Manche Wünsche, die online ersichtlich sind, scheinen eher wie Träume, andere sind durchaus gerechtfertigt und konstruktiv. Dass Marihuana in Wetzikon legalisiert wird, ist vermutlich wenig realistisch. Dass es hingegen in der örtlichen Bibliothek weniger «alte Sachen» gibt, scheint schon eher im Bereich des Möglichen zu liegen.