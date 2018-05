Künftig soll die Wetziker Jugend mehr mitbestimmen, was in ihrer Stadt passiert. Um herauszufinden, was die Jungen beschäftigt, startete die Stadt Wetzikon gemeinsam mit dem Dachverband Schweizer Jugendparlamente einen Aufruf. Auf der Internetplattform engage.ch konnten Jugendliche Ideen und Anregungen für ein besseres Wetzikon einreichen. Diese diskutierten sie Ende März gemeinsam mit Wetziker Politikern.

«Am ersten Treffen haben zwölf Jugendliche und ungefähr zehn Politiker teilgenommen», sagt Melanie Eberhard, Projektleiterin. Auf politischer Seite waren unter anderem Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht (EVP), Stefan Lenz (FDP) und Bigi Obrist (alternative Wetzikon) vertreten. «Es wäre schön wenn noch ein paar Jugendliche mehr kommen würden», sagt Eberhard. Vielleicht habe es auch daran gelegen, dass das erste Zusammenkommen auf einen Samstag terminiert wurde.

Der Wetziker Stadtrat Franz Behrens (SP), selbst Mitglied des Projektteams, zeigte sich angetan vom Ideenaustausch: «Es war ein gelungener Workshop. Ich fand es wahnsinnig spannend was die Jungen zusammengetragen haben». Er ist sogar der Meinung, dass man einen solchen Anlass jährlich durchführen sollte. «So ist der Austausch zwischen Jugendlichen und Politikern auch in Zukunft gesichert.»

Die Gespräche zwischen den Jungen und den Politikern sei fruchtbar gewesen. Die jungen Erwachsenen hätten keine Berührungsängste gehabt «Sie konnten beim ersten Anlass ihre Meinung gegenüber den Politikern selbstbewusst vertreten», sagt Eberhard.

WLAN und Wasserrutschbahn

Am nächsten Montag wird, wie geplant, das zweite Treffen stattfinden. «Beim ersten Termin sind bereits Ideen konkretisiert worden», so die Projektleiterin. Nun sollen Projektgruppen, bestehend aus den Politikern und den Jugendlichen, diese vorantreiben. «Es geht zum Beispiel um eine Wasserrutschbahn in der Badi Meierwiesen, einen alternativen Treffpunkt für ältere Jugendliche und junge Erwachsene oder um mehr Gratis-WLAN in der Stadt», schreibt die Stadt Wetzikon auf ihrer Homepage.

Am Montagabend soll zudem besprochen werden, inwiefern Jugendliche langfristig in das politische Geschehen in Wetzikon eingebunden werden können, sagt Melanie Eberhard. «Wir werden uns auch die Möglichkeit von Jugendmotionen oder politischen Vorstössen genauer anschauen.»

Doch sind die Veranstaltungen nicht einfach dafür da, damit sich Wetzikon die Jugendintegration auf die Flagge schreiben kann? Eberhard verneint: «Es ist uns wichtig, dass die Anlässe keine Pro-Forma-Veranstaltungen sind, die die Gemeinde einfach in einem guten Licht dastehen lassen, weil sie Jugendliche zu Wort kommen lassen. Aus den Ideen soll tatsächlich etwas Reales entstehen.» Alles andere wäre das Schlimmste für die Motivation der Jugendlichen, sagt sie.