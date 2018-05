Vehement geklärt: Wetzikons Torschütze Yves Camenisch in einem Spiel gegen Gossau. (Archivfoto: David Kündig)

Und dann lenkte Torhüter David Wittensöldner in der Nachspielzeit noch einen Schuss vom Wetziker Angreifer Donik Ajredini um den Pfosten herum, und rettete den Gastgebern damit das 2:2.

Erst kurz davor hatte Deia Sträuli für den FCW im Anschluss einer Standardsituation im Zweitliga-Derby ausgleichen können (89.).

Nur: Es wäre ein schmeichelhafter Sieg für die relegationsgefährdeten Wetziker gewesen. Zu harmlos blieb er bei seinen Bemühungen. Nur gerade die ersten 20 Minuten gehörten den Gästen. Die zwischenzeitliche 1:0-Führung durch Captain Yves Camenisch war der Ertrag dafür.

In der Folge übernahm aber verstärkt das Zepter. Der Ausgleich von Jamin Aabdouri war die erste Folge davon (33.). Und als Severin Burkart kurz vor der Pause gegen die zögerlichen Wetziker zum 2:1 traf, war das Momentum endgültig beim FCG.

Die Vorentscheidung verpasst

Die Greifenseer hatten im Verlaufe der zweiten Hälfte bei zügig vorgetragenen Angriffen mehrfach die Gelegenheit zum wohl entscheidenden 3:1. Die beste Chance vergab dabei der kurz zuvor eingewechselte Aleksandar Bogdanovic (54.).

Und so konnte am Ende keines der beiden Teams so richtig zufrieden sein. Greifensee, obwohl es nach zuletzt zwei Niederlagen wieder punktete. Und Wetzikon das 2:2-Remis im Abstiegskampf nicht wirklich weiterhilft. (eli/zo)