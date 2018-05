Der Sommer lässt die Herzen der Festival-Freunde höher schlagen. Man engagiert bekannte Künstler, überbietet sich gegenseitig mit den Hauptacts. Auch in Wetzikon wird am 16. Juni ein Festival stattfinden. Allerdings setzen die Veranstalter statt auf Musiker auf Riesenlego, Nintendo-Lounges und eine Talentshow. Während an den gängigen Musikfestivals der Alkohol ein fester Bestandteil des Erlebnisses ist, wird jenes in Wetzikon komplett alkoholfrei sein.

Grund dafür sind die Besucher des Anlasses. Für das erste Jugendfestival, das in der Eishalle in Wetzikon stattfinden wird, werden – wie der Name schon vermuten lässt – Jugendliche angesprochen. Organisiert wird das Festival von der Jugendarbeit Zürcher Oberland. Das Organisationskomitee setzt sich aus Jugendarbeitern von Wetzikon, Wald, Rüti und Hinwil zusammen. «Wir hatten 2016 den Wunsch einmal ein Festival für Jugendliche im grösseren Rahmen durchzuführen», sagt Milena Keller, Wetziker Jugendarbeiterin. Nachdem auch die Jugendlichen ihr Interesse an einem solchen Festival bekundet hätten, wurde die Planung in Angriff genommen.

Der Anlass werde in zwei Teile gegliedert, sagt Keller. «Am Nachmittag kann man sich an diversen Essensständen verpflegen oder an Aktivitäten teilnehmen.» Dieser Teil sei nicht nur für Jugendliche gedacht, sondern auch für Familien und Kinder. «Das Highlight bildet die Talentbühne auf der die Jugendlichen ihre Fähigkeiten präsentieren können.»

Unterstützung von Jugendlichen

Der Abend richtet sich dann vor allem an junge Erwachsene. Poetry Slam, Livemusik und danach eine Party bis zwei Uhr steht dann auf dem Programm. «Grundsätzlich sind alle Jugendliche willkommen, egal woher sie kommen», sagt Keller.

Obwohl es zum Tagesgeschäft eines Jugendarbeiters gehört, Anlässe zu organisieren, sei ein Event dieser Grösse Neuland für die Veranstalter. «Wir machen das zum ersten Mal und probieren es einfach mal aus», sagt Keller. Unterstützung erhalten sie dabei von anderen Jugendarbeitern und den Jugendlichen aus der Region. «Sie können die Stände nach Lust und Laune selbst gestalten.» Es sei ein Festival für und von Jugendlichen.

Um das Fest finanzieren zu können, setzen die Organisatoren auf einen Mix aus Beiträgen der beteiligten Gemeinden, Gelder von Sponsoren und Stiftungen und einer eigens dafür ins Leben gerufenen Crowdfunding-Aktion.