Einige werden gestern nach einem ausgiebigen Freudentanz den 7. September rot in der Agenda markiert haben. Die Organisatoren des Openairs am Greifensee vermeldeten die Verpflichtung von Ed Sheeran. Der britische Superstar soll – wohl zur Freude vieler weiblicher Fans in der Region – nach den einheimischen Chartstürmern Lo & Leduc auftreten.

Einen Haken hat die Sache: Die Meldung wurde am 1. April über Facebook gestreut. Ein User kommentiert denn auch scharfsinnig, dass Ed Sheeran am 6. September bereits in St. Louis und zwei Tage später in Detroit die Eventhallen fülle.

Ed Sheeran wird den Song «Shape of you» bestimmt in St. Louis, aber nicht in Greifensee spielen: Allein dieses Musikvideo hat auf Youtube über 3 Milliarden Aufrufe.

In einem anderen Kommentar wird bemerkt, dass es bessere Witze zum 1. April gäbe. «Wenn Ed Sheeran auftritt, wäre das Openair pleite.» Schliesslich haben sich die Veranstalter nach den defizitären Ausgaben der letzten Jahre auf die Fahne geschrieben, keine grossen Namen mehr zu verpflichten.

Nacktkünstlerin plant Eierperformance in Uster >> Haben wir Sie mit unserem 1.-April-Scherz auch erwischt?

Tempo 30 in Uster

Kommentare generierte ebenfalls der Aprilscherz der Stadt Uster auf ihrer Facebookseite. Ab sofort würde auf der Zürichstrasse Tempo 30 statt 60 gelten – zur Sicherheit der Pünt- und Krämeracker-Schüler sowie, um Stau im Stadtzentrum zu vermeiden. Der Stadtrat werde nach einer halbjährigen Testphase entscheiden, ob diese Massnahme auch auf der Seestrasse, Riedikerstrasse und Florastrasse umgesetzt wird.

Grossaufgebot der Feuerwehr

Eine unterhaltsame Ostergeschichte am 1. April hat sich die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben ausgedacht. Wegen einem entlaufenen Osterhasen seien die Einsatzkräfte im Dauereinsatz gestanden. Die ganze Verfolgungsjagd gibt es unter diesem Link zu lesen.

Ostern verschieben

Auch witzig: Die Züriost-Redaktion erreichte am 1. April eine Mail mit einer Initiative an den Ustermer Stadtrat. Die Ostern sollen jeweils auf den ersten Sonntag nach dem letzten Schneefall verschoben werden. «Der Stadtrat setzt sich mit allen politischen und rechtlichen Mitteln für die Durchsetzung des Vorstosses bei kantonalen und eidgenössischen Behörden ein», heisst es im Initiativtext.