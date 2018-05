Am 18. Pub Festival in Wetzikon war am Samstagabend in der Eishalle «Springbreak» angesagt, zu deutsch «Frühlingspause». Gemeint sind damit die Frühlingsferien, traditionellerweise an den Colleges und Universitäten in den USA. Die Studenten feiern den Springbreak jeweils ausgelassen, vornehmlich an warmen Orten wie Mexiko oder in der Karibik.



Warm war es in der Meute allemal. Für erhitzte Gemüter stand ein begehbarer Eiscontainer bereit, wo man sich bei minus18 Grad einen coolen Drink servieren lassen konnte. Angesagt waren neben den Shots an der Eisbar auch die Drinks in den farbigen langen Bechern.



Für musikalische Unterhaltung sorgten am diesjährigen Pub-Festival die DJ’s From Mars, 2 elements, O-Dee und Black Spirit. Für den gastronomischen Teil sorgte ein Verpflegungswagen mit Burger, Schnitzelbrot, Crêpes, Hot Dogs und Pommes. Töggelikasten und andere Spielstände sorgten für Abwechslung zwischen den Bars und der Tanzfläche.