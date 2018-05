Drei Tage lang müssen sich Anwohner und Verkehrsteilnehmer an der Stationsstrasse in Wetzikon in Geduld üben. Von Montag bis Mittwoch, 14. bis 16. Mai, wird im Abschnitt zwischen Bahnhof- und Mühlebühlstrasse der noch ausstehende Deckbelag eingebaut. Für die Vorbereitungsarbeiten wird die Strasse am Montag ab 7 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Wie die Stadt Wetzikon in einer Mitteilung schreibt, können Anwohner bis etwa 16 Uhr mit Einschränkungen auf der Seite des Bahnhofs Kempten zu- und wegfahren – danach wird die Strasse komplett gesperrt. Der Gehweg bleibt für Fussgänger offen.

Am Dienstag bleibt die Strasse bis zur vollständigen Auskühlung des Belags gesperrt. Die Zu- und Wegfahrt für Anwohnerinnen/Anwohner von der Seite des Bahnhofs Kempten her ist möglich. Am Mittwoch erfolgen die Abschlussarbeiten. Ungefähr ab 17 Uhr wird die Strasse wieder für den Verkehr geöffnet. Für die Belagsarbeiten sind trockene Witterungsverhältnisse notwendig. Allfällige Verschiebungen werden an den Informationstafeln angezeigt.