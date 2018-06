Der schöne und warme Frühling hat auch Auswirkungen auf den Storchen-Nachwuchs. Dieses Jahr hat es gleich drei Jungtiere auf dem Hochkamin neben dem Schönauweiher in Wetzikon. Diese galt es am Montag zu beringen. Wie immer erfolgte das durch Max Zumbühl.

Um an das Storchennest in fast 30 Meter Höhe zu gelangen, braucht es die Unterstützung durch die Feuerwehr. So rückte am Montagnachmittag der Hubretter der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben an und brachte Max Zumbühl schnell und sicher auf den Hochkamin.



(Video: Youtube/Feuerwehr Wetzikon-Seegräben)

Den Eltern nicht ganz geheuer

Auf dem Weg nach oben verabschiedeten sich die Elternstörche aus dem Nest. «Ihnen war das Ungestüm der Feuerwehr wohl nicht ganz geheuer», wie René Ehrenmann, Kommandant der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben berichtet. Oben angekommen stieg Max Zumbühl gekonnt aus dem Korb des Hubretters und richtete sich auf dem Storchennest ein.

Nach der Beringung untersuchte er die Störche noch. Zufrieden und nach getaner Arbeit verliess Max Zumbühl das Nest wieder und lies sich von der Feuerwehr wieder auf den sicheren Boden führen.

Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben unterstütze die Beringung der Jungstörche schon seit Jahren, erklärt Ehrenmann. Für die Feuerwehr sei das zugleich eine gute Übungslektion zum Wohle der unter Schutz stehenden Störche. (zo)