Das Unternehmen für Sicherheits- und Zutrittslösungen Dormakaba mit Sitz unter anderem in Wetzikon hat die Akquisition der Klaus Group, einem Marktführer für Schlüsselsysteme in mehreren Ländern Südamerikas, erfolgreich abgeschlossen. Dies teilt die Firma in einer Mitteilung mit. Der im peruanischen Lima ansässige Hersteller von Schlüsselrohlingen und anderen Messingprodukten produziert und vertreibt seine Produkte überwiegend in Südamerika und bedient verschiedene Vertriebskanäle.

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Klaus Group einen Umsatz in Höhe von rund 12 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeitende. Es verfügt über eine starke Position in den Märkten für Schlüsselrohlinge in der Region. Die Dormakaba Key Systems Business Unit könne durch diese Akquisition ihre Präsenz in den südamerikanischen Märkten ausweiten und seine Marktstellung in der Region festigen, heisst es weiter in der Mitteilung. Über das bestehende Vertriebsnetz des übernommenen Unternehmens kann Dormakaba zudem die vorhandenen Produkte vermarkten, insbesondere Schlüsselfräsmaschinen und Lösungen für die Automobilindustrie.

«Dank der Akquisition ist es uns möglich, bestehende Lücken im südamerikanischen Markt zu schliessen und unsere weltweite industrielle Präsenz zu verbessern. Darüber hinaus erhalten wir dank der günstigen geografischen Lage der Klaus Group die Möglichkeit, in Lima ein Kompetenzzentrum und eine logistische Drehscheibe für Südamerika aufzubauen», sagt Stefano Zocca, Chief Operating Officer des Segments Key & Wall Solutions.

Die Vertragspartner haben vereinbart, keine weiteren finanziellen Angaben zu der Transaktion zu machen, die sich nach den Erwartungen von Dormakaba unmittelbar positiv auf den Gewinn je Aktie (EPS) und ab dem zweiten Jahr positiv auf die EBITDA-Marge auswirken wird. (zo)