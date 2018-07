Vor der Fusion zu Dormakaba hat die frühere Dorma einen Minderheitsanteil am italienischen Hersteller Iseo übernommen. Jetzt trennt sich der Konzern wieder davon. (Foto: PD)

Die unter anderem in Wetzikon und Rümlang ansässige Dormakaba-Gruppe verkauft ihre 40-Prozent-Beteiligung an der Iseo-Gruppe. Eine entsprechende Vereinbarung hat das Unternehmen für Sicherheits- und Zutrittslösungen mit dem Erwerber, der Familie Facchinetti, geschlossen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Diese hält bereits die übrigen 60-Prozent der Anteile.

Anteile erst im 2012 erworben

Die in Italien ansässige Iseo Gruppe ist ein Hersteller von Sicherheitsprodukten wie Zylinder, Master Key-Systeme, Schlösser und Panikbeschläge, die überwiegend im europäischen Markt vertrieben werden.

Die ehemalige Dorma hatte im Dezember 2012 einen Anteil von 40 Prozent an Iseo erworben, um ihr Geschäft mit einem erweiterten Produktportfolio zu stärken. Im Zuge des Zusammenschlusses zu Dormakaba und der daraus resultierenden umfassenden Produktpalette wurde die strategische Position neu bewertet und die Entscheidung für eine Veräusserung getroffen.

Zusammenarbeit im Markt

Dormakaba und Iseo planen, ihre Geschäftsbeziehungen weiterhin durch Zusammenarbeit im Markt zu stärken.

Wenn die Kartellbehörden dem Verkauf zustimmen, rechnet Dormakaba mit einem Abschluss der Transaktion im Herbst 2018. Über den Verkaufspreis haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart. (zo)