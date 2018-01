Insgesamt 40‘000 Franken hatte der Wetziker Stadtrat letztes Jahr für Entwicklungshilfe budgetiert, davon 10‘000 Franken für Projekte im Inland. Wie der Stadtrat in einem Beschluss schreibt, sind im laufenden Jahr erneut so viele Beitragsgesuche eingetroffen, dass er eine Auswahl treffen musste.

Die 44 Gesuche reichten von der Weiterentwicklung eines Mikrofinanz-Programms in Ghana über nachhaltige Existenzgrundlagen für arme Familien in der Zentralen Hochebene Haitis, bis hin zu Kamelen für Dürregebiete in Kenia oder faire Arbeit für Landarbeiterinnen und Strassenhändler in Nicaragua.

Spende für Bondo

Es habe sich bewährt, bekannte Projekte zu unterstützen, schreibt der Stadtrat in einem Beschluss. «Ausserdem sollen weiterhin Projekte von Wetzikon und Umgebung berücksichtigt werden.» Die Wahl fiel schliesslich auf fünf ausländische und zwei inländische Projekte.

Unterstützt wird mit je 5000 Franken das Pfäffiker Hilfswerk Amiciterzomondo für Projekte in Burundi und Bolivien, das Projekt Casa Isabel in Peru der Wetziker Stiftung Paz Peru, das Friedensförderungsprojekt Süd Kivu im Kongo, Nahrung für Kleinbäuerinnen und -bauern in Uganda sowie ein Wiedereingliederungsprogramm von Jugendlichen in Palästina.

In der Schweiz fliessen je 4000 Franken an die Gemeinde Rossa (GR) für Lawinenverbauungen sowie an eine Zufahrtsstrasse für eine Bergbauernfamilie im Jura. Die restlichen 7000 Franken wurden der Glückskette für die Aktion gegen die Hungersnot in Afrika und für die Sammelaktion «Bondo» gespendet.