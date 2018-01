Sie wollen in den Stadtrat: Pascal Bassu und Margrith Wahrbichler (oben) sowie Christoph Wachter und Bigi Obrist. (Fotos: pd)

Die Linke bläst zum Angriff. Obwohl bis aufs Schulpräsidium kein Sitz im Stadtrat frei wird, gibts zahlreiche Neukandidaturen für die insgesamt sieben Sitze, von denen einer dem Schulpräsidium gehört. Der grösste Teil der neuen Kandidaten kommt aus den Reihen der linken Parteien.

SP-Mann Pascal Bassu und Bigi Obrist von der Alternative Wetzikon wollen dem amtierenden Stadtpräsidenten, Ruedi Rüfenacht (EVP), das Amt streitig machen. Dasselbe gilt für den bisherigen SVP-Stadtrat Heinrich Vettiger – ums Präsidium rangeln sich also vier Kandidaten. Daneben hat die SP Christoph Wachter für den Stadtrat nominiert. Aus den Reihen der Freien Liste Wetzikon will schliesslich Margrith Wahrbichler einen Sitz im Stadtrat erobern. Die bisherigen Stadträte treten zudem alle bis auf Schulpräsident Franz Behrens (SP) für eine weitere Amtszeit an. Zehn Kandidaten machen also sechs Sitze unter sich aus.

Kampfwahl auch um Schulpräsidium

Zur Kampfwahl wird es auch in der Frage ums Schulpräsidium kommen. Die SP habe keine Kandidaten gefunden, die es verteidigen wollen, sagt SP-Präsident Pascal Bassu. Dafür steht dort nebst dem bisherigen Sekundarschulpräsident Jürg Schuler (FDP) die Grüne Parlamentarierin Christine Walter Walder bereit. In der Schulpflege bleiben nach Ablauf der ersten Meldefrist noch zwei Sitze vakant. 13 Plätze wären zu besetzen, doch nur 11 Kandidaten wollen sich zur Verfügung stellen. Christine Walter Walder ist darunter übrigens nicht die einzige Parlamentarierin. Auch GLP-Gemeinderat Joachim Meissner kandidiert für die Behörde. Allerdings sass er schon bislang in der Sekundarschulpflege.

Ob die Taktik der Linken aufgeht, ist ungewiss. Esther Schlatter (GLP) ist nach dem Streit um ihre Amtsführung als bislang einzige Stadträtin mit zumindest in ökologischen Fragen gewisser Nähe zur Linken zur Wackelkandidatin geworden. Die Frage stellt sich, ob sich die weiteren Kandidaten im bürgerlich geprägten Wetzikon nicht auf den Füssen herumstehen. Pascal Bassu glaubt nicht, dass dies der Fall sein wird. «Uns wurde in den vergangenen Jahren vorgeworfen, dass wir unsere Verantwortung in der Exekutive nicht wahr nehmen wollten. Nun haben wir zwei Kandidaten, die geeignet sind.»

Dadurch entstehe eine tatsächliche Auswahl. Die Partei bedaure, dass sie keine weibliche Kandidatin aufstellen könne. «Aber wir fanden schlicht keine Frau, die den Aufwand eines Stadtratamts derzeit stemmen will.» Die Kandidatur von Bigi Obrist begrüsse die SP indes. «Sie ist nicht abgesprochen, bringt aber Farbe in den Wahlkampf.» Die Partei unterstütze Obrist nicht aktiv im Wahlkampf, werde sie aber den Stimmbürgern trotzdem zur Wahl empfehlen.

Eine Art Bündnis mit den Grünen

Mit den Grünen und deren Kandidatur von Christine Walter Walder hingegen habe man eine Art Bündnis abgeschlossen. «Wir unterstützen einander aktiv im Wahlkampf und treten als Gesamtpackage auf.»

Da die bürgerlichen Parteien allesamt auf bisherige Kandidaten zurückgreifen können, sind ihre Karten vermutlich besser. Bassu glaubt dennoch an einen linken Wahlerfolg. «Wir sind links, aber auch für Mittewähler eine gute Option.» Ob er recht behält, wird sich am 22. April weisen, wenn in Wetzikon der erste Wahlgang über die Bühne geht. Bis zum 17. Januar läuft allerdings noch die Nachfrist, die weitere Kandidaten für die verschiedenen Ämter zutage fördern könnte.