Im Frühjahr 2017 gab es in Wetzikon praktisch nur noch ein Thema: Der Verkehrskollaps, herbeigeführt durch die Vollsperrung der Usterstrasse wegen Bauarbeiten. Der Verkehr staute sich von Unter- bis nach Oberwetzikon, die Politik war zeitweilig überfordert. Erst die einspurige Öffnung der Baustellung zu Stosszeiten entschärfte das Problem.

Was vielen Wetzikern vermutlich nicht bewusst ist: Auch wenn die Strasse seit letztem Herbst wieder voll befahrbar ist, stehen doch noch Bauarbeiten an. Namentlich geht es um die Erneuerung der Strassenoberfläche und der Leitungen im Abschnitt West- bis Haldenstrasse, also praktisch auf der ganzen Länge der Usterstrasse.

Start am 25. Juni

Diese Arbeiten kündigt der Stadtrat Wetzikon nun auf Ende Juni bis Anfang Juli an. Startschuss ist am 25. Juni vorgesehen. Im ersten Schritt wird die Einmündung der Seegräbner- in die Usterstrsase bis zum 27. Juni gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit via Schulhaus-, Tändeli- und Dorfstrasse umgeleitet. Am Mittwoch, 27. Juni, ist jeweils von 9 bis 16 Uhr an der Weststrasse die Einmündung in die Usterstrasse gesperrt. Der Verkehr muss in dieser Zeit auf die West- und Zürcherstrasse ausweichen.

Der tatsächliche Belagseinbau findet am Sonntag, 1. Juli, statt. Ab 5 Uhr wird die ganze Usterstrasse zwischen West- und Haldenstrasse bis etwa 23 Uhr gesperrt. Danach wird der Verkehr bis zum Abschluss der Arbeiten am Donnerstag, 5. Juli, um 17 Uhr im Einbahnregime mit Fahrtrichtung von der Stadtmitte zum Flos geführt.

Fussgängerstreifen verschwinden auf Zeit

Die Markierungen auf der Strasse werden laut Stadtrat bereits ab dem 27. Juni entfernt. Es handelt sich dabei um Fussgängerstreifen, Veloweg und dergleichen. Der Fussgängerstreifen bei der Bushaltestelle Robenhausen bleibt bis am Freitag, 29. Jui, um 15 Uhr bestehen. Während der ganzen Bauzeit sei auch ein Verkehrsdienst im Einsatz.

Die geplanten Bauarbeiten sind stark von der Witterung abhängig. Daher können sich die Daten noch verschieben. Die Informationen werden ausgeschildert, wie der Stadtrat mitteilt. Für den Busverkehr seien Informationen der VZO an den Haltestellen angebracht.