Margrith Wahrbichler wird am 10. Juni zur Stadtratswahl antreten. (Archivbild:PD)

Für die Stadtratswahl vom 10. Juni schickt die SVP Wetzikon die Kandidatin Margrith Wahrbichler (FLW) ins Rennen. Sie sei eine qualifizierte Stadtratskandidatin und würden den gewünschten Frauenanteil in der Exekutive verstärken, schreibt die Partei in einer Medienmitteilung. Den Entscheid bekräftigt habe auch die Tatsache, dass Margrith Wahrbichler in Wetzikon bereits bestens vernetzt sei.

Für die beiden verbleibenden Sitze in der Schulpflege empfiehlt die SVP Wetzikon Michael Hirzel (FDP), sowie Attila Lakatos (FLW).

Für das Stadtpräsidium schlägt die Partei Henry Vettiger (SVP) vor. Zudem spreche sich die SVP Wetzikon für ein Ja zur kommunalen Kreditvorlage für den Ausbau der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Flos aus. zo