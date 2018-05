Sie haben die Live-Audio-Doku «Kuss am Bau» von This Wachter bereits gesehen. Warum sind Sie im Februar extra dafür nach Bern gereist?

Martin Zimmermann: Der Schriftzug ist zu einer Art Wahrzeichen der Kanti Wetzikon geworden. Es ist ein Mythos, der die Schule prägt. Ganz viele Leute, die die Schule gerne haben, hängen noch an dieser Geschichte. Ich wollte darum gerne sehen, was This Wachter noch über sie herausgefunden hatte. Ausserdem hatte ich eine Einladung zum Anlass bekommen, weil ich selber in der Doku zu Wort komme.

Wie hat sie Ihnen gefallen?

Die Vorführung hat mir sehr gut gefallen, es war ein gelungener Abend. Wachter hat mit dieser Live-Audio-Doku eine ganz eigene, neue, lustige Form gefunden, um eine Geschichte zu erzählen. Das Berner Publikum hatte vorher keinen Bezug zu dieser Geschichte aus Wetzikon, aber mir schien, dass es trotzdem sehr fasziniert davon war und dass die Geschichte wirkte.

This Wachter sagt, dass er den Mythos rund um den Schriftzug aufrechterhalten, dem Publikum aber auch Überraschungen servieren möchte. Was hat Sie überrascht?

Wie ein Historiker hat Wachter die Archive durchforstet. Ich hätte nicht gedacht, dass er fündig wird. Aber an seiner Live-Audio-Doku präsentiert er neue Fakten, über die bis jetzt niemand geredet hat.

Verrät Wachter in der Audio-Doku nicht zu viel?

Er verrät nicht alles, er macht den Mythos nicht kaputt. Einerseits versucht er, Mythos und Wahrheit zu entwirren, andererseits spinnt er die Legende auf eine geschickte Art weiter. Zum Schluss ist man sich nicht zu hundert Prozent sicher, wie es wirklich war. Dafür hat man ein paar neue Geschichten gehört. Es war sehr interessant, mitzuerleben, wie Geschichte und Fakten plötzlich in einem Widerspruch stehen. Es ging Wachter denn auch darum, aufzuzeigen, was eine gute Geschichte ist, wie Nachrichten und Legenden entstehen.

In den letzten Jahren hat der «Kuss» in der Öffentlichkeit recht viel Aufmerksamkeit bekommen. Ist sie gerechtfertigt?

Ja. Das ist Poesie. Der kurze Spruch hat eine grosse poetische Kraft. Und es geht um die Liebe, die ist schliesslich immer ein Thema. «Nur ein Kuss» war eine Provokation, die bleibt, auch wenn sie jetzt an der Fassade langsam verbleicht.

Hat das Graffito durch die Aufmerksamkeit, die es erfährt, für die Kanti an Bedeutung gewonnen?

Ich denke nicht. Aber die Legende wird dadurch schon wachgehalten.

Auf Ihre Einladung hin zeigt Wachter seine Doku in der Aula der Kanti Wetzikon. Wer soll sie sich anschauen gehen?

Alle, die Freude an Geschichten haben, und im Speziellen Leute mit Bezug zur KZO. Man muss sich für den Anlass anmelden. Wenn viele Leute kommen, würden wir die Doku vermutlich zweimal hintereinander zeigen.

Vor wenigen Wochen hat Martin Zimmermann seine Arbeit als Rektor an der KZO in Wetzikon aufgegeben, um die neue Kantonsschule in Uetikon am See als Gründungsrektor aufzubauen. Er ist aber noch bis zu den Sommerferien als Deutschlehrer an der Schule tätig. Zusammen mit Prorektorin Christine Schüpbach hat Zimmermann den einstigen KZO-Schüler und Radiojournalisten This Wachter mit seiner Live-Audio-Doku «Kuss am Bau» in die Aula eingeladen. Wachter geht darin einem Schriftzug auf die Spur, der seit 1987 hoch oben an der Fassade des Treppenturms der Kanti Wetzikon prangt. Es war zwar «nur ein Kuss», doch seine Entstehung gibt bis heute Rätsel auf. Wachter hat seine Doku im Februar am Sonohr Radio & Podcast Festival in Bern gezeigt (wir berichteten) – und kommt im Juni damit nach Wetzikon, wo das spezielle Format zum ersten Mal gezeigt wird. This Wachter zeigt seine Live-Audio-Doku «Kuss am Bau» am Montag, 18. Juni, um 19.30 Uhr in der Aula der KZO Wetzikon. Die Platzzahl ist beschränkt – Besucher können sich online anmelden unter: www.kzo.ch