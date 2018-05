Der Fall ist klar: Härz hat innert eines Wochenendes 5000 Platten verkauft, was so viel ist wie der gesamte Schweizer Musikmarkt in einer ganzen Woche abgesetzt hat. Meistverkaufte CD der Woche heisst eigentlich: Platz eins in den Albencharts. Doch die Härz-Scheibe wird im Ranking der Hitparade nicht erscheinen.

«Eigentlich wären wir seit zwei Wochen schon auf Platz eins der Hitparade», sagt Sängerin Tabea Vogel, die in Wetzikon aufgewachsen ist. Doch die Platte wird im Direktvertrieb über die eigene Website verkauft. Der Vorteil: Die Einnahmen fliessen direkt in die Tasche der Produktionsfirma, was auch den Künstlern mehr Einnahmen aus dem Plattenverkauf generiert. Der Nachteil: Die Verkäufe zählen nicht für die Charts.

Warten auf Gold

Tabea Vogel ist das egal. «Die Hitparade ist ohnehin nicht unsere Zielgruppe.» Und nun warte man einfach auf die Goldauszeichnung fürs Debütalbum des Sextetts. Gold gibts in der Schweiz ab 10'000 verkauften Einheiten. In einem Wochenende haben die Frauen alleine die Hälfte davon geschafft. Lange kann es also nicht mehr dauern.

Die Frauengruppe Härz hat vergangenes Wochenende mit einem Auftritt in der SRF-Sendung «Happy Day» auf sich aufmerksam gemacht. Seither sind die CD-Verkäufe durch die Decke gegangen.