In der Satiere-Sendung «Extra 3» im Ersten fasst Cristian Ehring den Irrsinn der Woche zusammen. In einer Spezialsendung am 21. März horchten Zürcher Oberländer plötzlich auf. Der Wetziker Experte Eusebio Wickler, ein Tier-Homöopath und Schaf-Entschleuniger, kam nämlich zu Wort.

Er erklärt, wieso Schafe gestresst sind und wie man sie entschleunigen kann – und bestätigt gleichzeitig natürlich so einige Klischées über Schweizer. Viel Spass!

Das Video beginnt etwas früher, damit man versteht, wieso der Wetziker Experte überhaupt herbeigezogen wurde. Ab 23:15 Minuten erscheint dann Eusebio Wickler. (Video: Youtube)

Wieso der Experte genau aus Wetzikon kommen musste, bleibt wohl ein Geheimnis. (eka)