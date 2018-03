Die spannendste Ausgangslage vor den Wetziker Wahlen vom 22. April präsentiert sich bei den Stadtratswahlen. Das Szenario ist Folgendes: Nach dem Rücktritt von Schulpräsident Franz Behrens wird ein SP-Sitz frei. Um ihn kämpfen Sekundarschulpräsident Jürg Schuler (FDP) sowie die Lehrerin Christine Walter Walder (Grüne). Im bürger­lichen Wetzikon dürfte Schuler die besseren Karten haben. Wird er gewählt, würde sich die FDP den Stadtratssitz zurückholen, den sie 2016 nach dem Rücktritt von Hans Peter Bosshard an die Grünliberalen verloren hatte.

Schlatter angeschlagen

Wenn man weiter davon ausgeht, dass die Sitze der bisherigen Ruedi Rüfenacht (EVP), Marco Martino (SVP), Heinrich Vettiger (SVP), Susanne Sieber (FDP) und Remo Vogel (CVP) ungefährdet sind, kommt man zur «Schlatter-Frage». Die GLP-Stadträtin geht nach dem Ressortentzug, dem ablehnenden Bezirksratsentscheid zu ihrem Rekurs und der Abwahlempfehlung des ehemaligen GLP-Präsidenten schwer angeschlagen ins Rennen um ihre Wiederwahl.

Bei vielen Bürgerlichen ist sie wegen des Konflikts mit den Stadtwerken in Ungnade gefallen. Es bleibt die Hoffnung auf Stimmen von links. Sowohl SP wie auch Grüne solidarisierten sich in der Vergangenheit mit der Tiefbauvorsteherin und forderten den Stadtrat dazu auf, ihr das Ressort Energie zurückzugeben.

Kein Kalkül

Für die Linke stellt sich in der Causa Schlatter allerdings ein Dilemma: Wollen sie den SP-Sitz von Franz Behrens verteidigen und damit einen Rechtsrutsch im Stadtrat verhindern, wäre der Sitz von Esther Schlatter das leichteste Ziel. Unterstützen sie Schlatter, mindern sie damit gleichzeitig die Wahlchancen der SP-Kandidaten Pascal Bassu und Christoph Wachter.

Dieses Kalkül spielt bei den Wahlempfehlungen der Linksparteien offenbar aber zumindest vordergründig keine Rolle. Die SP unterstützt nebst ihren eigenen Kandidaten die Alternative Bigi Obrist und auch Esther Schlatter. Identisch sieht der Wahlzettel der Grünen aus. Die GLP ist nach dem Fall Schlatter vom Stadtrat derart enttäuscht, dass sie – mit Ausnahme Schlatters – ebenfalls ausschliesslich neue Köpfe für das Gremium empfiehlt.

Ein Unterschied zu den vergangenen Wahlen sind die vielen Kandidaturen von Kleinparteien. Die Alternative Wetzikon (AW) kam 2014 auf gerade mal 3,4 Prozent Stimmenanteil. Das hindert sie nicht daran, bei diesen Wahlen mit Bigi Obrist eine Kandi­datin fürs Stadtpräsidium aufzustellen. Die Freie Liste Wetzikon (Wähleranteil 2014: 5,2 Prozent) schickt Margrith Wahrbichler ins Rennen um einen Stadtratssitz, und auch das neu gegründete Wetziker Bürger Forum will mit Susanne Poschung in den Stadtrat. Die Wahl einer dieser drei Kandidatinnen wäre in jedem Fall eine Überraschung.

Poleposition für Rüfenacht

Ums Stadtpräsidium bewerben sich vier Kandidaten. Zwei davon – Ruedi Rüfenacht (EVP) und Heinrich Vettiger (SVP) – standen sich schon bei den letzten Wahlen gegenüber. Ihre Herausforderer heissen diesmal Pascal Bassu (SP) und Bigi Obrist (AW). Die besten Wahlchancen hat der amtierende Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht (EVP). Nebst dem Bisherigen-Bonus kann er auf die Unterstützung der FDP sowie der EDU zählen. Heinrich Vettiger hingegen kann nur von seiner eigenen Partei mit ungeteilter Unterstützung rechnen.

Die Freie Liste Wetzikon empfiehlt sowohl Rüfenacht als auch Vettiger. Die Stimmen werden allerdings nicht nur im bürger­lichen, sondern auch im linken Lager aufgeteilt. Klar die brei­tere Unterstützung geniesst dort Pascal Bassu. Er wird zudem von den Grünen empfohlen. Die Grünliberalen unterstützen Bassu und Obrist. Natürlich kann allein von den Parteiempfehlungen noch nicht auf das Wahlergebnis geschlossen werden. Interessant wird deshalb sein, wie diszipliniert die Wähler abstimmen und welche Parteien am besten mobilisieren können.

Mehr Platz in der Mitte

Spannend ist, ob es zu einem zweiten Wahlgang kommt. Vor vier Jahren hatte Rüfenacht das absolute Mehr zwar deutlich verpasst. Diesmal ist das Kandidatenfeld aufgrund der beiden de­zidiert linken Kandidaturen aber polarisierter. Dies gibt Rüfenacht mehr Raum für Stimmen aus der Mitte. Gut möglich, dass er – auch dank des Bisherigen-Bonus – ein besseres Ergebnis erzielt als bei der ersten Wahl. Bei einem sehr guten Abschneiden wäre es sogar möglich, dass er die Wahl bereits im ersten Wahlgang schafft. Falls nicht, kommt es beim zweiten Wahlgang vom 10. Juni wahrscheinlich zu einer Neuauflage des Duells zwischen Ruedi Rüfenacht und Heinrich Vettiger.