Der Ausverkauf in der Boutique ist am Laufen. Ende Juni ist Schluss. (Foto: David Kilchör)

Der «Ochsen» in Kempten ist konkurs und geschlossen. In wenigen Tagen wird ein weiteres Restaurant seine Türen schliessen. Der «Frauenfelder» in Unterwetzikon macht gemäss Aushang am Restaurant Ende Mai zu.

Was hinter der Schliessung steckt, wollen die Mitarbeiter des Restaurants noch nicht erläutern. Sie verweisen auf den abwesenden Geschäftsführer, der erst nächste Woche wieder arbeitet. Laut Aushang bleibt der Bäckerei-Konditorei-Laden allerdings offen.

Auch die Boutique ist am Ende

Es wird nicht der einzige Leerstand in der Liegenschaft an der Unterwetziker Bahnhofstrasse 31 und 33 sein. Auch die Boutique Botta direkt neben dem «Frauenfelder» macht dicht. Derzeit läuft der Ausverkauf. Eine Mitarbeiterin sagt auf Anfrage, dass es nach sieben Jahren genug sei, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen. An einem Aushang am Geschäft heisst es, der Laden ziehe um. Dem sei allerdings nicht so. Der Laden schliesse definitiv. Bis Ende Juni ist er noch geöffnet.

Zusammen mit der Boutique werde auch der Coiffeursalon Navids im selben Raum wie die Boutique die Türen schliessen, sagt die Mitarbeiterin.