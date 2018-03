Jetzt wird der Wahlkampf in Wetzikon dreckig. Ein Flyer voller Vorwürfe an die Adresse des amtierenden Wetziker Stadtpräsidenten Ruedi Rüfenacht (EVP) ist am Freitag in vielen örtlichen Briefkästen gelandet. Unterzeichnet ist der Flyer nicht.

Der anonyme Verfasser wirft Rüfenacht einen «peinlichen Leistungsausweis», Interessenskonflikte als Bauunternehmer und Fehlentscheide sowie Missplanungen «am Laufmeter» vor. Die Konklusion: «Ruedi Rüfenacht als Stadtpräsident nicht wählen». Dazu steht ein Zitat: «Wenn ein Stadtpräsident eine Ratskollegin öffentlich diffamiert, ist er sowieso fehl am Platz.» Die Aussage spielt auf den Konflikt um den Ressortentzug von GLP-Stadträtin Esther Schlatter an.

Ruedi Rüfenacht war bislang noch nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Die SVP schreibt indes in einer Mitteilung, sie und insbesondere ihr Stadtpräsidiumskandidat Heinrich Vettiger distanzierten sich vom Flyer. Die Partei sei überrascht von dieser anonymen Kampagne und habe vorab auch keine Kenntnis davon gehabt.