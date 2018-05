Der Wetziker Franco Betschart durfte sich am Motocross Wohlen über einen Podestplatz freuen. (Archivfoto: David Kündig)

Franco Betschart fiel die Ehre zu, das Plakat des Motocross Muri zu zieren. Und der Wetziker war im Aargau auch erfolgreich. Betschart sah die Zielflagge zweimal als Dritter, was ihm auch den 3. Platz im Gesamtklassement und damit einen Podestplatz eintrug.

Im zweiten Lauf sei es vom Fahren her besser gegangen, sagte Betschart hernach. «Ich bin zufrieden. Der 3. Rang ist sehr gut.»

Nico Jucker (Au-Saland) reichte es mit den Laufrängen 13 und 6 zum 7. Platz im Tagesklassement. Ende April hatte Jucker wegen einer Gehirnerschütterung noch auf einen Start am Motocross Schlatt verzichten müssen und konnte so seinen Vorjahressieg nicht verteidigen. Jetzt also ist er zurück.

Sowohl Betschart als auch Jucker sind Mitglieder des Moto-Clubs Wila und starteten in Muri bei den Swiss MX 2.

Tschümperlin knapp vorbei

Zwei Fahrer aus der Region wollten bei den Swiss MX Open um Punkte kämpfen. Kevin Tschümperlin (Hinwil), dessen Domäne die Supermoto-Meisterschaft ist, schaffte es beinahe, sich Punkte zu sichern. Im zweiten Lauf verpasste er diese als 21. äusserst knapp.

Der Turbenthaler Levi Suter qualifizierte sich zwar für die Wertungsläufe, nahm aber nicht daran teil.

Bei den Seitenwagen erreichten Marco Boller/Marius Strauss (Ebmatingen/Salmsach) den 5. Platz. Mark Buschor (Fehraltorf) und Adrian Meier (Rüti) belegten im Yamaha-Cup die Ränge 29 und 37. (ab/zo)