Im Dezember genehmigte das Wetziker Parlament den Kauf der ehemaligen Poststelle Oberwetzikon. Preis: 850'000 Franken. Wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt, kann die erworbene Liegenschaft ideal in das bestehende Stadthaus integriert und als Büroräumlichkeit genutzt werden.

Der Bereich Stadtammann- und Betreibungsamt ist zurzeit an der Pappelnstrasse 16 eingemietet (jährliche Mietkosten rund 85'000 Franken) und soll jedoch Anfang 2019 in die neuen Büroräume ziehen. Mit dem Wegfallen der Fremdmiete werde der stadträtlichen Immobilienstrategie entsprochen und zusätzliche Kosten könnten eingespart werden.

Sicherere Fenster

Um die Räume über den Haupteingang des Stadthauses zu erschliessen, sind jedoch einige Umbauarbeiten notwendig. Zusätzlich seien die bestehenden Fenster durch neue, sicherere Fenster zu ersetzen, sodass die Gitter davor entfernt werden können.

Die Eingangsnische zum alten Posteingang werde aufgehoben und die Fassade nach vorne verschoben. Dadurch könne mehr Bürofläche gewonnen werden. Für alle geplanten Umbauarbeiten beantragt der Stadtrat beim Grossen Gemeinderat einen Baukredit von 606'000 Franken.

Diskretion gewährleistet

Der Bereich Stadtammann- und Betreibungsamt leide seit längerem an Platzmangel, welcher mit dem Umzug in die neuen Büroräumlichkeiten endlich beseitigt werden könne. Der geplante Wartebereich und die Bedienungskabinen ermöglichten die notwendige Diskretion, so der Stadtrat. Damit könnten die spezifischen Anforderungen an die Räumlichkeiten und die Infrastruktur, welche das Betreibungsinspektorat des Kantons Zürich fordert, erfüllt werden.