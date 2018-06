In Zukunft will sich der Gartenbauer vermehrt auf Terrassenbepflanzung konzentrieren. (Bild: Annette Saloma)

Roman Wüthrich vor dem Blumenladen an der Wallenbachstrasse in Wetzikon: Ende Juni geht der Laden zu. (Bild: Annette Saloma)

Es kam überraschend plötzlich. Als Roman Wüthrich, Geschäftsführer und Inhaber der Wüthrich Gärten GmbH anfangs Juni mit seinem Buchhalter zusammensass und die Zahlen des ersten Halbjahr 2018 sah, erschrak er. «Die Zahlen waren tiefrot», sagt Wüthrich. «Wir mussten die Notbremse ziehen.»

Die Notbremse ziehen hiess in diesem Fall den Geschäftszweig abstossen, der am wenigsten Umsatz einbrachte: Den Blumenladen und die Gärtnerei an der Wallenbachstrasse in Wetzikon.

Alle Bemühungen umsonst

Ende Juni geht der Laden zu, zwei Floristinnen und eine Gärtnerin werden entlassen. Weiterhin betreibt Roman Wüthrich den Gartenbau. Der Schritt ist nötig und trotzdem schmerzhaft. «Es ist das Lebenswerk meines Vaters, das ich hier beerdige», sagt der 44-Jährige. Die Enttäuschtung steht dem gelernten Gartenbauer ins Gesicht geschrieben. «Das tut weh.» Zuvor hatte Wüthrich alles versucht, um den Betrieb zu retten.

«Ich habe 10’000 Franken in Werbung gesteckt und war mit einem Stand an der Züri Oberland Messe präsent.» Zudem zog Wüthrich anfangs Jahr einen Onlineshop auf. «Aber es war alles für die Katz.»

Von Generation zu Generation

1905 gründete Wüthrichs Urgrossvater die Gärtnerei an der Wallenbachstrasse, später übernahm der Grossvater und schliesslich der Vater von Roman Wüthrich. 2002 stieg er selbst ins Geschäft ein. 2012 gründete er mit Wüthrich Gärten GmbH eine eigene Firma und gliederte den Gartenbau aus dem Familienbetrieb aus.

Sein Vater konzentrierte sich auf den Blumenladen und die Gärtnerei. Ende 2016 übergab er beides dem Sohn und stieg aus dem Geschäft aus. «Er sagte mir damals, dass ich den Laden nicht mehr weiterführen soll», sagt Wüthrich. «Aber ich dachte, dass ich es hinkriege.» Doch dem war nicht so.

Umsatz eingebrochen

Den Grund sieht der Unternehmer einerseits bei der Verkehrssituation. Seit die direkte Zufahrt zur Gärtnerei von der Tösstalstrasse her vor sieben Jahren gesperrt worden war, sei der Umsatz des Blumenladens um die Hälfte eingebrochen. Wüthrichs hatten sich mit Händen und Füssen dagegen gewehrt, Vorschläge wie Barrieren eingebracht – erfolglos. «Das versetzte Blumenladen und Gärtnerei den Todesstoss», sagt Wüthrich.

Andererseits sei die Konkurrenz durch Grossverteiler übermächtig geworden. «Die Grossverteiler machen die Kleinen kaputt», sagt Wüthrich. Jeder Supermarkt verkaufe heute auch zu Valentins- und Muttertag Blumen. «Mit diesen Dumpingpreisen können wir nicht mithalten. Wir kaufen die Ware doppelt so teuer ein, wie sie die verkaufen.» Dafür stimme bei ihm die Qualität. «Das interessiert die Leute heutzutage jedoch nicht mehr. Hauptsache, es ist billig.»

Er sei enttäuscht darüber, dass die Leute einen Betrieb wie den seinen nicht mehr schätzen würden. «Aber das betrifft ja nicht nur uns, es betrifft alle kleinen Läden. In Wetzikon gab es einmal sieben Gärtnereien. Wir waren die Letzte.» Auch der Onlinehandel, den er im Januar startete, konnte den Betrieb nicht retten. «Wir hatten im ersten Halbjahr 2018 gerade mal sieben Bestellungen.»

Ausverkauf bis Ende Juni

Weiterhin betreibt Roman Wüthrich den Gartenbau mit drei Angestellten. «Das Geschäft rentiert nach wie vor.» Gegen Voranmeldung kann man auch immer noch Pflanzen bei ihm kaufen. «Es ist einfach niemand mehr die ganze Zeit vor Ort.» Mit dem Gartenbau will er sich auf Terrassenbepflanzung konzentrieren und diese an der Wallenbachstrasse ansprechend präsentieren. Doch dafür muss erst mal das Sortiment verkleinert werden. «Alles muss raus.»

Von Samstag 23. bis am 30. Juni läuft der Ausverkauf. Wüthrich verkauft in dieser Zeit alles zum halben Preis. Was er danach mit dem Ladenlokal macht, ist noch nicht klar. Weit in die Zukunft schauen mag er noch nicht. «Zuerst muss ich einmal verarbeiten, dass es mit dem Blumenladen zu Ende ist.»