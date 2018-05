Der Name war Programm: Am Samstagabend eröffnete die diesjährige Ausgabe des Pubfestivals mit einer «Ballermann»-Party. Auf Facebook haben die Organisatoren Bilder veröffentlicht:

In den vergangenen Jahren besuchten rund 2000 Gäste pro Abend das Pubfestival. Weiter geht es am Mittwoch mit einer House- und R’n’B-Party. Mr. Da-Nos und Sir Colin werden in der Eishalle einheizen. Am Freitag darf dann in Erinnerungen geschwelgt werden: Die «Brawo Hits 90’s»-Party mit Oli P. steht auf dem Programm. (zo)