Wegen eines verdächtigen Geruchs rückte die Feuerwehr am Mittag an die Bahnhofstrasse aus. (Bild: Manuel Bleibler)

Bereits seit den frühen Morgenstunden sind einige Mitglieder der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben auf den Beinen. «Um 3 Uhr rückten wir zum ersten Mal wegen eines Wasserschadens in einer Wohnung in Wetzikon aus», sagt Kommandant René Ehrenmann.

Zeitungen verbrannt

Sechs Stunden später folgte der zweite Einsatz. Eine Brandmeldeanlage an der Motorenstrasse hatte Alarm geschlagen. Wie sich vor Ort zeigte, handelte es sich dabei jedoch um einen Fehlalarm.

Mit Blaulicht durch die Bahnhofstrasse: Die Feuerwehr vermutete einen Mottbrand in Unterwetzikon. (Video: Manuel Bleibler)

Beim dritten Einsatz am rückte die Feuerwehr mit einer Kleinformation an die Bahnhofstrasse in Unterwetzikon aufgrund eines verdächtigen Brandgeruchs aus. «Wir vermuteten einen Mottbrand», sagt Ehrenmann.

Wie sich nach einiger Zeit herausgestellt habe, handelte es sich auch diesmal um einen Fehlalarm. Ursache für den Geruch: Jemand hatte in einem Grill Zeitungen verbrannt.