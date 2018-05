Der Kleinmotorradfahrer war am Sonntagabend auf der Winterhaldenstrasse in Oetwil am See Richtung Kreuzung mit de Kreuzlenstrasse. Dort kollidierte er mit einem Auto und wurde schwer verletzt. (Foto: Screenshot Google Maps)

Ein 17-jähriger Töfflifahrer fuhr kurz vor 18 Uhr am Sonntagabend auf der Winterhaldenstrasse in Oetwil am See Richtung Kreuzung mit der Kreuzlenstrasse. Er wollte diese überqueren, um in die Sunnenbergstrasse einzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Personenwagen eines 28-Jährigen, der auf der Kreuzlenstrasse Richtung Wetzikon unterwegs war.

Ins Spital gebracht

Beim Zusammenstoss wurde der Teenager laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.