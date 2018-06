Das Interesse am Bündner Bauunternehmer Adam Quadroni nimmt nicht ab. Erst gingen die Texte über seine Geschichte als Whistleblower, der das Bündner Baukartell auffliegen liess, viral (Siehe Box). Dann sorgte der Walder Student Natanael Wildermuth für Furore, als er eine Spendenaktion für Quadroni ins Leben rief. In den vergangenen Wochen dominierten wiederum Beschuldigungen gegen Quadroni die Schlagzeilen der hiesigen Medien.

Plötzlich wurde gegen ihn, der eben noch als Held gefeiert wurde, Vorwürfe laut. Die «Weltwoche» titelte in der letzten Woche: «Falscher Heiliger. Whistleblower Adam Quadroni führte in der Bündner Bau-Affäre alle hinters Licht.» Gegenüber Blick äusserte sich Quadronis ehemaliger Treuhänder. Er gehe gegen ihn wegen betrügerischen Konkurses, Pfändungsbetrugs und Betrugs vor. Quadronis Vertreter, alt Bundesrichter, Giusep Nay widerspricht den Vorwürfen. «Weder Herr Quadroni noch sein Anwalt sehen sich daher veranlasst, weiter dazu Stellung zu beziehen», lässt er sich in der Zeitung zitieren.

Der Fall des Adam Quadronis Ende März dieses Jahres publizierte die NZZ am Sonntag einen Artikel über das Baukartell im Unterengadin. Gemäss der Zeitung haben sich diverse Vertreter von Bauunternehmen des Unterengadins jeweils im Frühling zu Sitzungen getroffen, an denen die Baumeister Aufträge unter sich verteilt haben. Sie hätten jeweils vereinbart, welche Firmen sich an einzelnen Ausschreibungen beteiligen und wer das Angebot so ausgestaltet, dass er den Zuschlag erhält. Auf diese Weise seien Bauprojekte in zweistelliger Millionenhöhe bis zu kleinen Arbeiten für einige tausend Franken verteilt worden. Das Onlinemedium Republik griff die Thematik auf und beschäftigte sich mit dem Fall rund um das Kartell und den Bündner Bauunternehmer Adam Quadroni. Adam Quadroni war selbst einmal Teil des Kartells. 2006 stieg er aus. Er wandte sich mit seinem Insiderwissen an lokale und kantonale Behörden und schlussendlich an die Wettbewerbskommission (Weko). Durch seine Informationen flog der Skandal auf. Ende April hatte die Weko dann Bussen von total 7,5 Millionen Franken für sieben Unterengadiner Baufirmen kommuniziert. Gefesselt und verbundene Augen Als Quadroni mit seinen Informationen an die Behörden und Kommissionen gelangte, erhielt er bald keine Aufträge mehr und musste mit seinem Bauunternehmen 2013 Konkurs anmelden. Auch privat zahlte er für seinen Mut, den Fall publik zu machen, einen hohen Preis: Seine Ehe kriselte. Die Situation sei im Juni 2017 eskaliert, als der Vater von drei Töchtern von vermummten Polizisten in Handschellen abgeführt wurde, schrieb die NZZ am Sonntag. Gemäss der Zeitung sollte Quadroni aufgrund von Aussagen von seiner Frau fürsorgerisch untergebracht werden. Die Gefahr habe bestanden, dass er sich selber und andere töten könnte. Von einer Spezialeinheit sei er gefesselt und mit verbundenen Augen in die psychiatrische Klinik in Chur gebracht worden. Vier Tage später sei er entlassen worden, weil er als nicht gefährlich eingestuft wurde. Zurück zu Hause waren die Frau und die drei minderjährigen Kinder weg.

Zu den Negativschlagzeilen will sich auch Natanael Wildermuth nicht äussern. «Zu den negativen Schlagzeilen gewisser Medien werde ich keine Stellung beziehen», sagt Wildermuth. Das habe ihm Giusep Nay geraden, wofür er dankbar sei. «Damit befasst sich allein der Anwalt von Quadroni. Somit steht meine Person den Vorwürfen nicht gegenüber.» Die Spendenkampagne, die er von rund einem Monat ins Leben rief, endete heute. 262'000 Franken, 2062 Unterstützer. 100'000 Franken war der eigentlich angestrebte Betrag, den Wildermuth mit Nay und Quadronis Anwalt definierte.

Spendenrekord

«Die definierte Zielsumme wird, nach Abzug der Kampagnenkosten, Herrn Adam Quadroni – der bis auf sein Eigenheim und seine Maiensässhütte alles Vermögen verloren hat – die notwendige Hilfe sein, um ein neues Leben aufzubauen und vor allem den Kampf um seine Töchter weiterführen zu können», lässt sich Nay auf der Plattform zitieren. Schon in den ersten Tagen der Kampagne beteiligten sich über 1000 Menschen.«Das ist ein Rekord, der hier gebrochen wurde», sagte Céline Fallet, Geschäftsführerin der Spendenplattform «We make it». «Und zwar ist es die Kampagne, die innert 72 Stunden am meisten Geld – nämlich rund 69'000 Franken – sammeln konnte.»

«Bevor die Kampagne online ging, hat mir wemakeit davon abgeraten 100'000 Franken zu sammeln. Sie rieten mir, eine tiefere Zielsumme anzustreben», sagt Wildermuth. «Doch dieser Betrag war so definiert. Also haben wir daran festgehalten und das hat sich bewährt.» Er habe von Anfang geglaubt, dass die Kampagne gut kommt. Er habe aber mehr an seinen Auftrag gedacht, als ans Endergebnis. Ein Auftrag, der ihn viel Zeit gekostet hat. «Zu Beginn der Kampagne sass ich abends jeweils eine Stunde vor dem Computer und beantwortete Mails, die mir Spender schickten», sagt der 25-jährige Walder Student. Von hundert positiven Mails sei zu Beginn der Kampagne vielleicht eines negativ oder kritisch gewesen.

Aus den richtigen Motiven gehandelt

Trotz den negativen Schlagzeilen zu Quadronis Person bereue er die Lancierung der Kampagne nicht. «Ich habe sie aus den richtigen Motiven gestartet und habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt», sagt Wildermuth. «Mein Ziel war und ist, Adam Quadroni zu helfen und dass die Wahrheit ans Licht kommt.»

Die ganze Zeit war bewegend für Natanael Wildermuth. Ein unglaublicher Moment sei gewesen, als ein anonymer Spender 25'000 Franken zugesagt hat. Noch immer beschäftige ihn aber die Frage, warum Menschen überhaupt in Situationen kommen, in denen sie gegen ihr Gewissen handeln müssen, weil sonst ihre Existenz auf dem Spiel stehen würde. «Ein Bekannter von mir war einst in einer Kaderposition einer Firma und musste Dinge tun, die er nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte. Er sagte Ja dazu, weil er Angst hatte, seinen Job zu verlieren. Das war ein unter anderem ein Grund für sein Burnout», sagt Wildermuth.

«So etwas darf doch nicht sein.» Er plädiere dafür, dass die Jungen alles, was sie in ihrem Berufsumfeld antreffen, konstruktiv hinterfragen. «Sie dürfen das.» Irgendwann würden die heutigen Jugendlichen die Firmen übernehmen. «Daher ist es wichtig, die Funktionsweisen der Systeme zu verstehen und dahinter stehen zu können, bevor man davon abhängig ist.»