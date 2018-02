Verschiedene Entwicklungsfelder rund um den Bahnhof Wald würden derzeit brach liegen, heisst es in einer Mitteilung des Gemeinderates Wald. Trotz optimalem Standort werde das Gebiet so heute nicht ausreichend genutzt.

Wie man das Gebiet künftig nützen könnte, hätten eine Testplanung sowie ein behördlicher Masterplan aufgezeigt. Um eine sichere Rechtsgrundlage zu schaffen, wird jetzt ein öffentlicher Gestaltungsplan erarbeitet, schreibt die Gemeinde.

In dem Gestaltungsplan sollen neben der verkehrstechnischen, städtebaulichen und freiräumlichen Betrachtung, auch verschiedene Eckwerte bezüglich Dichte, Ausnützung und Grundmasse der Bauten definiert werden. Wie der öffentliche Raum gestaltet werde und wo ein möglicher Standort für die Ansiedlung eines Grossverteilers sein könnte, werde in dem Plan ebenfalls festgehalten. An einer späteren Gemeindeversammlung bedürfe es einer Festsetzung des öffentlichen Gestaltungsplanes, heisst es weiter.