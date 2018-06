Man kann sie nicht übersehen, die farbigen Hufeisen, die sich am Anfang der Bahnhofstrasse in Wald an grünen Stangen in die Höhe strecken. Mitten auf der Strasse steht die Skulptur, gefertigt von einem lokalen Metallbauer, als Eingangstor zum Festareal, in das sich das Dorfzentrum am Wochenende verwandelt: Nach sieben Jahren findet ab Freitag erstmals wieder ein «Gwerbfäscht» statt.

Schon seit 2016 ist das zehnköpfige Organisationskomitee damit beschäftigt, eine besonders bunte Mischung aus Gewerbeausstellung und Dorffest auf die Beine zu stellen, die viele Bewohner von Wald ansprechen soll. «2011 hatten wir zwischen 5000 und 6000 Besucher. Mindestens so viele wollen wir auch dieses Jahr wieder ins Dorfzentrum locken», sagt OK-Präsident Kurt Honegger.

Theater, Varieté und Alphörner

Der Ur-Walder, der als einziger im Komitee nicht dem Gewerbeverein angehört, zweifelt nicht daran, dass das klappen kann. Schliesslich sehen die Wetterprognosen gut aus, und auch beim Programm haben sich die Organisatoren einiges einfallen lassen. «Wir haben diesmal einige Highlights vorbereitet. Etwas Vergleichbares hat es beim letzten Mal nicht gegeben», sagt Honegger.

So wird zur Eröffnung des «Gwerbfäschts» kurz vor 18 Uhr Bundesrat Ueli Maurer erwartet, der eine Ansprache halten wird. Ein paar Stunden später tritt im Rahmen des Varieté-Abends die bekannte Tänzerin und Schlangenfrau Nina Burri zusammen mit dem Walder Jongleur Thomas Rellstab und anderen auf. Am Sonntagnachmittag wiederum gibts am selben Ort ein Konzert mit rund 30 Alphörnern.

«Das Gewerbe ist gut aufgestellt»

Ganz besonders freut sich Honegger auf das Theaterensemble Hora, das am Samstag im Schwertsaal ein Stück aufführt – und zwar im Rahmen des 25. Geburtstags des Behindertenzentrums Wabe. «Ich werde wahrscheinlich fast die ganze Zeit beim Infostand vor dem Gemeindehaus anzutreffen sein. Aber auf jeden Fall werde ich versuchen, bei diesem Theaterstück schnell reinzuschauen», sagt Honegger. Das Alphornkonzert könne er sich auch von seinem Arbeitsort aus anhören.

Abgesehen von den zahlreichen musikalischen und anderen Darbietungen (siehe Kasten) werden auch zahlreiche Gewerbetreibende aus Wald und Fischenthal einen Stand aufstellen: Über 80 Aussteller konnte das OK gewinnen. Sie werden ihre Produkte und Betriebe in drei riesigen Zelten präsentieren, die direkt auf der Bahnhofstrasse aufgestellt werden. «Es gibt in Wald schon Ladenbetriebe, die vor allem aufgrund des Onlineshoppings Mühe haben, ihre Kunden zu halten.

Aber grundsätzlich ist das Gewerbe im Dorf sehr gut aufgestellt. Das sieht man nicht zuletzt an der lebendigen Bahnhofstrasse, die auch Begegnungszone des Dorfes ist», sagt Honegger. «Das Gwerbfäscht gibt allen Betrieben die Gelegenheit, sich mit einem differenzierten Angebot und innovativen Dienstleistungen der Bevölkerung zu präsentieren.»