Die Loipenbesucher in Gibswil mussten vergangene Woche nicht mit dem Hinterteil an den WCs in den Boxen im Freien anfrieren. Stattdessen konnten sie die Toiletten im Warmen aufsuchen, da das neue Pano-Nordic-Haus seine Pforten öffnete. Vor dem unfertigen Gebäude im Langlaufzentrum Amslen stehen noch Gerüst, Baumaterial und Absperrungen (siehe Box). Die Kosten für die Infrastruktur belaufen sich laut Ruedi Vontobel vom Loipenverein auf 1,2 Millionen Franken.

Die teils durch Crowdfunding ermöglichte Finanzierung sei «wie ein Langlaufrennen», es brauche Ausdauer, so Vontobel: «Ich wusste ja nicht einmal, wie man das Wort Crowdfunding schreibt». Bisher kamen dadurch Spendengelder im Umfang von 170’000 Franken zusammen – das angesetzte Ziel von 100’000 Franken (wir berichteten) sei damit klar übertroffen worden.

Unabsichtliche Unterbrechung

Mitunter ein Grund für die Spendenfreudigkeit sind laut Vontobel die stets gut präparierten Loipen: Das Geld stammt zum grossen Teil aus den Taschen der Loipenbesucher und Vereinsmitglieder der Panoramaloipe und des Skiclubs am Bachtel. «Der Rest wird durch Bankkredite finanziert», so Vontobel. Am Bau seien Unternehmen aus der Region beteiligt, die ihren Beitrag zur Finanzierung leisteten. Auf die Frage, ob der Bau nicht den Bauernbetrieb nebenan störe, schmunzelt der Vater von vier Kindern: «Ich bin dieser Bauer. Und ich habe noch keine Antwort von ihm erhalten, ob es ihn stört oder nicht.»

«Ein Kran verursachte die Unterbrechung des Datenflusses.» Ruedi Vontobel, Vereinsmitglied Panoramaloipe Gibswil

Grund für den einwöchigen Testlauf des Pano-Nordic-Hauses war die sibirische Kälte. Minustemperaturen und eine Bise konnten die Besucher dennoch nicht von der Loipe fernhalten. Auch der «Suppenwagen» – ein Selbstbedienungsrestaurant – wurde kurzfristig in das Haus verlegt. Da eine Telefonleitung heruntergerissen worden war, funktionierten über das Wochenende der Anrufbeantworter und die Webcam nicht (wir berichteten). Vontobel sagt: «Nicht die Bise war es. Ein Kran, der gefällte Bäume in der Nähe aufstapelte, verursachte unabsichtlich die Unterbrechung des Datenflusses.»

Vontobel kennt die diesjährige Besucherzahl nicht genau: «Letztes Jahr verzeichnete die Webcam insgesamt über 250’000 Besuche.» Weil der grosse Schnee vom Dezember der Wärme des Januars zum Opfer fiel, liege momentan nur wenig Schnee auf den Pisten. Doch die Panoramaloipe in Gibswil habe selbst dann funktionstüchtige Pisten, wenn Loipen andernorts geschlossen seien: «Wir leben in einem Schneeloch.»

Seltsame Skulptur

Zudem schiebe Vontobel mit dem Traktor Schnee auf die Pisten und achte darauf, dass nur der saubere Schnee auf den oberen Schichten aufliegt. «Wir sind mit Herzblut bei der Sache. Darum schätzen die Gäste aus dem ganzen Kanton unsere Panoramaloipe», so der Natura-Beef-Produzent. Am letzten Tag im Februar fand ein Rennen der Ostschweizer Skiverbände statt: Das Pano-Nordic-Haus konnte dann auch «wettkampfmässig» getestet werden. «Die Festwirtschaft in der Fahrzeuggarage war gestossen voll und die Infrastruktur hat bestens funktioniert», so Vontobel.

Über der Garage im Keller befindet sich das Erdgeschoss des Pano-Nordic-Hauses. Dort steht im Aufenthaltsraum etwas, das die Blicke vieler auf sich ziehen wird – eine graziöse Skulptur, die an eine Frauengestalt erinnert. Auf die Frage, ob sie ein Kunst- oder Kultobjekt sei, sagt Vontobel lachend: «Es ist der Stamm eines Apfelbaums. Mein Götti hat ihn uns geschenkt.»

Das Pano-Nordic-Haus

Das von der – seit 1975 bestehenden – Panoramaloipe Gibswil geplante Pano-Nordic-Haus wird voraussichtlich Ende April fertiggestellt. In dem beheizten Gebäude stehen den Besuchern Garderoben, Toiletten – bisher gab es nur WC-Boxen im Freien – oder Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Im ersten Stockwerk finden ein Kraftraum, ein Büro und das Vereinsarchiv Platz. Im Erdgeschoss steht bereits eine Theke zur Verfügung – dort soll an Events eine warme Küche angeboten werden. Ob auch Alkohol ausgeschenkt wird, ist noch offen. Im Keller sind zwei Pistenfahrzeuge parkiert. Die Skivermietung des Vereins wird auch in das Haus einziehen.