Dieser Wegweiser steht nicht in Russland, sondern zeigt den Weg in RIchtung Atzmännig. (Foto: Instagram/Atzmännig)

Die sibirische Kälte stellt die Betreiber der Panoramaloipe vor Probleme. Die Biese hat die Telefonleitung heruntergerissen, weshalb über den Telefonbeantworter keine Auskunft über die Loipenverhältnisse erhältlich ist. Auch die Webcam überträgt keine Bilder, wie es am Sonntagvormittag auf der Facebookseite heisst. Dabei wären die Skatingpisten und die klassische Loipe im Raum Amslen (5 km) gut fahrbar, mit Abstrichen ebenso die acht Kilometer Skatingpisten in der Region Schaufelberg/Egghof/Seelisberg.

Die Minustemperaturen, begleitet von der Biese, in den kommenden Tagen dürften einige Langläufer von einem Besuch abschrecken. Deshalb haben sich die Verantwortlichen dafür entschieden, das Pano-Nordic-Haus für ein paar Testtage zu öffnen. Es gibt bei -10 Grad nun WC’s an der Wärme, damit die Besucher «nicht in den Boxen anfrieren».

Das Pano-Nordic-Haus entsteht derzeit beim Bauernhof «Amslen» oberhalb Wald. Es soll den Langläufern und Betreibern anderer nordischer Sportarten zukünftig als Stützpunkt dienen. Nach der Fertigstellung beherbergt es einen Aufenthaltsraum, die Skivermietung und Garderoben.

Ausreichend schützen

Bis Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen auf der Alpennordseite im Mittelland und in den Alpentälern noch maximal bei -7 bis -2 Grad. Es gibt somit Dauerfrost und eine Serie an Eistagen, wie der Wetterdienst Meteonews informiert. Die Tiefsttemperaturen können im Flachland teilweise bis unter -10 Grad sinken. Der sogenannte Windchill-Effekt sorgt wegen der starken Biese oft für gefühlte Temperaturen im Bereich von -15 bis -10 Grad.

«Wenn man sich länger im Freien aufhält und sich nicht ausreichend vor der Kälte schützt, besteht die Gefahr von Erfrierung», warnen die Meteorologen. Erst in der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen wieder an.