Grossbetrieb am Skilift Steig in Bäretswil. (Bild: Fabio Meier)

An solch einem Tag ist am Steig-Hang in Bäretswil die Hölle los. Blauer Himmel, frischer Pulverschnee, präparierte Pisten, alle Skilifte in Betrieb und das an einem dieser toten Ferientage zwischen den grossen Festen. Aus der Distanz zeigte sich die Menschenmenge am Bäretswiler Dorfskilift wie ein Ameisenheer, das munter den Hang hoch und runterrutscht.

Bäretswil: Skilift Steig

Blick auf die letzten Stunden der Webcam am Skilift Steig. (Quelle: www.skiliftbaeretswil.ch)

Auch die anderen Oberländer Skilifte profitierten vom guten Wetter und dem frischen Schnee. Selbst die beiden Fischenthaler Lifte, deren Talstationen relativ tief liegen und oftmals zu wenig Schnee für eine Öffnung haben, konnten den Tag nutzen und die Massen anziehen. Oberholz, Atzmännig, Ghöch mit höher gelegenen Skipisten ohnehin.

Der Skiplausch dürfte allerdings von kurzer Dauer sein. Denn schon am Samstag soll das Barometer markant ansteigen und bis Silvester sogar bis zu 15 Grad hochklettern. Und in der Nacht auf Neujahr zeichnet sich eine weitere Kaltfront ab, die aber nicht kalt genug für frischen Schnee sein dürfte. Vielmehr ist laut Meteonews zu erwarten, dass Regen dem bis dahin noch liegenden Schnee den Garaus machen dürfte.