Im Walder Gemeinderat herrscht Kontinuität: Alle bisherigen Gemeinderatsmitglieder sind im April zur Wiederwahl angetreten und in ihrem Amt bestätigt worden. Nun hat der Gemeinderat die Ressortzuteilung für die Amtsdauer 2018 bis 2022 vorgenommen. Wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt, bleibt auch diese gleich wie in der abgelaufenen Vierjahresperiode.

Die Ressorts sind wie folgt verteilt: Gemeindepräsident Ernst Kocher (SVP) besetzt das Ressort Präsidiales, der 1. Vizepräsident Albert Hess (SVP) das Ressort Infrastruktur und der 2. Vizepräsident Rico Croci (Grüne) das Ressort Raumentwicklung und Bau. Urs Cathrein (FDP) behält die Finanzen und seine Parteikollegin Rosaria Peter das Ressort Sicherheit und Gesundheit. Für das Ressort Infrastruktur ist nach wie vor Albert Hess (SVP) zuständig und Andreas Odermatt (SVP) hat das Ressort Soziales unter sich. Schulpräsidentin und Vorsteherin des Ressorts Schule ist Fränzi Heusser Ammann (parteilos).