Am 26. Januar ist der letzte Verkaufstag in der Migros Wald. Danach wird die Filiale bis zur Wiedereröffnung am 15. März umfassend umgebaut.

Ziel ist des Umbaus: Der Laden soll im Aussehen moderner werden, aber auch umweltfreundlicher: Einerseits gibt es eine neue Beleuchtung mit LED-Spots und Röhren. Andererseits soll der Energieverbrauch durch verschiedene Massnahmen optimiert werden. So durch die Verwendung von Kühlmöbeln der neuesten Generation und die Nutzung der Abwärme der gewerblichen Kälte im Heizkreislauf. Zudemwollen die Verantwortlichen das Ladeninnere farblich etwas anders gestalten, die Frischesortimente stärker hervorheben und die Verkaufsflächen besser anordnen.

Ausserdem wird der Eingang in die Migros leicht verschoben, um das geplante Ladenlayout umsetzen zu können. Insgesamt investiert die Migros Ostschweiz rund 2,5 Millionen Franken in die Erneuerung der Filiale, die mit ihren rund 440 Quadratmetern Verkaufsfläche die mit Abstand kleinste im Zürcher Oberland ist.

Das Dorfleben findet unter anderem an der Bahnhofstrasse in Wald ab. Geschäfte und Wohnungen liegen an der Strasse. Die Migros Ostschweiz setze gemeinsam mit den für die Erneuerung beauftragten Unternehmen alles daran, die Immissionen für die Anwohner möglichst klein zu halten und die Arbeiten so rücksichtsvoll wie möglich zu organisieren, schreibt sie in einer Mitteilung. Während des Umbaus bleibt die Migros Wald geschlossen. Als Alternativen während dieser Zeit würden sich die MigrosSupermärkte in Rüti (Bandwiesstrasse 6) oder Hinwil (Bachtelstrasse 12) anbieten, schreibt die Migros Ostwestschweit weiter. Die Wiedereröffnung würde vom 15. bis 17. März mit Aktionen für Kunden gefeiert.