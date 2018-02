Noch befindet sich der geplante Naturpark im Zürcher Oberland in der Projektphase. Seit 2007 besteht in der Schweiz die Möglichkeit, regionale Naturpärke mit nationaler Bedeutung zu definieren. Der jüngste dieser Pärke befindet sich in Schaffhausen und ist seit Jahresbeginn in Betrieb.

Der geplante Park im Zürcher Oberland soll sich dereinst über das Gebiet von 13 Gemeinden in den Kantonen Zürich, Thurgau und St. Gallen erstrecken. Doch bereits regt sich Widerstand gegen das Projekt. Die Walderin Silvia Schoch Keller hält den Naturpark für eine «Mogelpackung». Sie befürchtet neue Vorschriften.

«Ein Naturpark hilft bei der Positionierung und der Bewusstseinsförderung der Region Zürcher Berggebiet als attraktive und starke Region.» So steht es auf der Website des Gemeindeverbandes Pro Zürcher Bergebiet (PZB), der 2015 die Idee lancierte, einen dieser Pärke im Zürcher Oberland zu etablieren.

«Auch wenn immer das Gegenteil behauptet wird: Es wird mit der Pärkeverordnung neue Vorschriften geben» Silvia Schoch Keller, Naturparkgegnerin aus Wald

Für die Walderin Silvia Schoch Keller sind dies vor allem schön formulierte Sätze, von «urban geprägten Schreibtischtätern, um dies mal etwas plakativ zu sagen». Dabei stört sie sich nicht an dem Versuch, die Region zu stärken, denn es sei kein Geheimnis, dass «die Zürcher Berggebiete strukturschwach sind.»

Aber Schoch Keller befürchtet, dass durch den Park neue Vorschriften erlassen werden. «Auch wenn immer das Gegenteil behauptet wird: Es wird mit der Pärkeverordnung neue Vorschriften geben», sagt sie überzeugt. Schoch Keller verweist dabei auf das Vorgehen des Kantons bei der Bachtelschutzverordnung, das viele Menschen in der Region verärgert habe.

Differenzierung nötig

Schoch-Keller betont zudem die Eigenverantwortung der Gemeinden. «Wenn der Bund für so ein Projekt Geld spricht, muss man Gegenleistungen erbringen und viele Kriterien erfüllen.» Sie habe das Gefühl, dass die Gemeindeautonomie dadurch beschnitten werde.

«Ich kann die Ängste nachvollziehen. Nach der Geschichte um die Bachtelschutzverordnung ist das naheliegend.» Ernst Kocher, Präsident der PBZ

An den von der PZB öffentlich durchgeführten Workshops, die über das Projekt informierten, sei die Information zu einseitig gewesen. «Unsere Argumente haben wir eingebracht, aber man hat uns als Fundamentalisten abgekanzelt.» Ernst Kocher, Präsident der PZB, ist sich bewusst, dass das Projekt nicht überall mit Freude aufgenommen wird.

«Ich kann die Ängste nachvollziehen. Nach der Geschichte um die Bachtelschutzverordnung ist das naheliegend.» Aber man müsse differenzieren, der Naturpark sei keine Schutzzone. «Grundsätzlich gibt es keine neuen Vorschriften», sagt Kocher. Man habe am kommenden Freitag einen Termin beim Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich. «Dort klären wir das nochmals ab, um anschliessend zu entscheiden, wie wir weiter vorgehen möchten.»

Demokratischer Prozess

Auch Stefan Forster von der ZHAW Wädenswil, der mit seinem Team die Machbarkeitsstudie für den regionalen Naturpark im Zürcher Oberland verfasst hat, weiss um die Vorbehalte gegenüber den Naturpärken. «Skepsis gibt es am Anfang überall und ich verstehe das auch. Aber der Naturpark hat keine gesetzlichen Änderungen zur Folge.» Forster verweist auf die bereits bestehenden Naturpärke.

«Ein Naturpark ist eine regionale Strategie und bringt keine neuen Gesetze.» Stefan Forster, ZHAW Wädenswil

«Einige gibt es seit zehn Jahren. Man kann sich dort erkundigen, dann weiss man rasch, dass es keine neuen Vorschriften gibt. Ein Naturpark ist eine regionale Strategie und bringt keine neuen Gesetze.» Schlussendlich falle der Entscheid für oder gegen den Park aber in der Gemeindeversammlung.

«Es ist ein demokratischer Prozess. Am Schluss entscheiden immer die Bürger der Gemeinde.» Schoch Keller möchte mit Gleichgesinnten bald den Widerstand organisieren. «Wir wollen eine Interessengemeinschaft grün­den.» Ein Name schwebt ihr auch schon vor: «IG Naturpark Zürcher Berggebiet: Nein danke!».