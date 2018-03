Der FC Wald und sein Trainerduo Jürg Lattmann und Gabrijel Juric beenden ihre Zusammenarbeit nach dieser Saison. Dies schreibt der Klub in einer Medienmiteilung. «In gegenseitigem Einvernehmen» erfolge die Trennung. Es habe sich im Traininglager abgezeichnet, dass der Vertrag nicht verlängert würde.

«Wir konnten die Mannschaft in den letzten zwei Jahren konsolidieren», wird Lattmann zitiert. «Jetzt spüren wir, dass es Zeit ist für eine Veränderung ist, damit ein nächster Schritt getan werden kann». Sportchef Daniel Niro sagt in dem Communiqué: «Es ist Zeit für eine Veränderung. Wir erhoffen uns dadurch, dass die Mannschaft nochmals einen Schritt vorwärts macht.» Das Potenzial der jungen Equipe sei gross. «Der neue Coach kann hier etwas aufbauen.» Gespräche mit möglichen Nachfolgern seien bereits im Gang.

Ins Mittelfeld geführt

Lattmann/Juric hatten das Walder Fanionteam nach der Vorrunde 2015/16 auf einem Abstiegsplatz übernommen. In der Rückrunde führten die beiden das Team mit nur zwei Niederlagen auf Rang 5. In der letzten Saison schnupperte die Equipe nach der Vorrunde gar Spitzengruppenluft, liess in der Rückrunde allerdings nach und bestätigte «nur» den 5. Rang. In dieser Saison liegt die Mannschaft im einigermassen gesicherten hinteren Mittelfeld.

«Lassen hier nicht alles schleifen»

Für Juric kommt ein Engagement bei einem anderen Verein nicht in Frage, Lattmann lässt sich für den Sommer alle Optionen offen. Er hält aber fest: «Wir lassen hier jetzt nicht alles schleifen. Die Mannschaft weiss, dass wir bis zum Schluss motiviert sind und kein Nachlassen dulden.» (zo)