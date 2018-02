Vergoldete SCAB-Staffel: Celia Rüegg, Sara Gerber, Siri Wigger (von links). (Foto: SC am Bachtel)

Sie holten die U16-SM-Titel: Siri Wigger (links) und David Knobel. (Foto: SC am Bachtel)

Die Latte war hoch gesetzt: Letztes Jahr waren die Athleten des SC am Bachtel mit drei Goldmedaillen von der SM U14/U16 zurückgekehrt. Nun schafften sie das Kunststück, dies zu wiederholen. Nach ihren Siegen an nationalen Wettkämpfen gingen David Knobel und Siri Wigger in der U-16-Kategorie als Favoriten ins Skating-Rennen und hielten dem Druck stand.

Knobel musste sich seinen Meistertitel hart erkämpfen. Er lag nach der zweiten von drei Runden auf der 2,5 Kilometer langen Rundstrecke auf den zweiten Platz und legte dann einen sehenswerten Steigerungslauf hin. 13 Sekunden betrug sein Vorsprung im Ziel. Siri Wigger lief bei den U-16-Juniorinnen ein überragendes Rennen. Ihr Sieg war nie gefährdet – sie distanzierte die Konkurrenz letztlich um 35 Sekunden.

Feld von hinten aufgerollt

Auch in der Staffel lief Wigger überragend. Sie führte das Team ZSV 1, das mit Celia Rüegg, Sara Gerber und Wigger ausschliesslicht aus SCAB-Läuferinnen bestand, zur erfolgreichen Titelverteidigung. Rüegg, die am Vortag bei den U-14-Mädchen SM-Silber gewonnen hatte, musste sich als Startläuferin gegen ältere Konkurrentinnen behaupten und übergab als Achte mit 42 Sekunden Rückstand. Gerber hielt den Rückstand stabil und machte einen Platz gut. Dann rollte Wigger das Feld von hinten auf und setzte sich am Ende um zwei Sekunden gegen die Staffel BSV 1 durch. (zo)