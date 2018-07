Besucher am Jubiläumsfest. (Foto: PD)

Blick in das Choli. (Foto: Alex Schüpbach)

Es geht ein Geist um in Wald bei der Kantonsgrenze zu St. Gallen. Er ist in der Kohlwaldhütte der Pfadi Wald-Bauma zu Hause. Diese Hütte wird von den Mitgliedern nur «Choli» genannt.

«Der Geist hat sich im Laufe der Zeit eingeschlichen», sagt Gerhard Boller, Präsident des Vereins zur Förderung des Pfadfinderwesens Wald-Bauma (Vefö). Wie alle Pfader wird Boller bei seinem Pfadinamen «Strubel» gerufen. «Hüttenbücher sagen, dass plötzlich ein Geist da war», fährt Strubel fort. Der Geist habe aber mittlerweile Hausrecht erhalten.

Bilder vom «Choli», aufgenommen am Jubiläumsfest am Samstag, 14. Juli. Strubel wünscht bei 3:37 «es schöns Fäscht metenand.» (Video: Janosch Tröhler)

Er sei ein guter Geist: «Wir haben hier eine Fassade aus trockenem Holz und hantieren mit offenem Feuer und Petroleumlampen im Innern des Gebäudes. Trotzdem ist noch nie etwas Gravierendes passiert.» Der Geist scheine eine schützende Hand über die Hütte zu legen. «Alle kennen den Choligeist, aber niemand kann ihn wirklich beschreiben.»

Kein fliessendes Wasser

Es ist nicht ganz einfach, zum Choli zu kommen. Mit dem Auto fährt man etwa 10 Minuten von Wald und muss dann nochmals einen 20-minütigen Fussmarsch bergauf auf sich nehmen. Dafür wird man mit einer grandiosen Aussicht über den Zürichsee belohnt.

Die Hütte ist sehr rustikal und einfach gehalten: Fliessendes Wasser gibt es nicht, Strom nur bedingt. «Wer sich waschen will, muss in den Brunnen steigen - das ist gerade im Winter keine angenehme Sache», sagt Janosch Tröhler v/o Yang, ein jüngeres Vefö-Mitglied. Geheizt wird mit einem Holzofen, gekocht auf offenem Feuer. Fast wie in längst vergangenen Zeiten.

Wann genau das Haus gebaut wurde, weiss niemand. Eine Markierung im Haus zeigt aber «1832», was sehr wohl das Baujahr der ehemaligen Scheune sein könnte. Sicher ist aber, dass die Pfadi das Haus im Jahr 1933 übernommen und immer wieder aus- und umgebaut hat. «Trotz der Änderungen ist der Geist des Hauses beibehalten worden», sagt Strubel. Grosse Diskussionen hätte der «Elektroschock», wie Stubel es nennt, ausgelöst. Viele Vereinsmitglieder argumentierten, dass die Hütte ihren Charme verlieren würde, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen würde. «Im 2005 wurde das Haus aber an die Kanalisation angeschlossen. Damit die Leitungen im Winter nicht einfrieren, mussten trotzdem Stromleitungen für die Heizung der Leitungen gezogen werden.»

Hütte in ihrer eigenen Welt

Strubel und Yang sind sich einig, dass der Geist des Choli mehr ist als eine Figur: «Durch die fehlenden Annehmlichkeiten müssen die Besucher zusammenrücken und einander helfen», so Yang. Da gebe es Parallelen zum Pfadigeist oder dem Teamgeist im Generellen.

Strubel fasst es noch aus einer anderen Sichtweise zusammen: «Das Choli liegt in seiner eigenen Welt. Man sieht aber diese andere Welt, da unten, am Zürichsee.» Auch diese Welt habe einen Einfluss auf die besondere Atmosphäre, die bei der Hütte herrsche.

Teilweise würde der Choligeist aber auch ausgenutzt: «Wenn während eines Lagers die Jungen nicht schlafen wollen, heisst es schon ab und zu: ‹Seid ruhig, sonst holt euch der Geist.› Als junger Pfader glaubt man so etwas», sagt Yang und lächelt.

Strubel hat seine persönlichen Erlebnisse mit dem Geist. Er hat mal eine Woche allein in der Hütte gewohnt. Er war den ganzen Tag beschäftigt mit holzen, kochen oder Wasser holen. «Auch das trägt zum Geist des Hauses bei.» Er hat den Geist auch bereits einmal gesehen: «Letztes Jahr war ich am Sing-Song-Wochenende hier oben. Da sah ich plötzlich eine Wolke, die mir zugewunken hat. Ein Dudelsackspieler hat gerade ‹Amazing Grace› gespielt. Das war sicher ein Gruss vom Choligeist. Es war ein wundervoller Moment.»