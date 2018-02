Gisela Burri (l.) begrüsst im Geburtshaus Zürcher Oberland am 12. Februar Regierungsrat Thomas Heiniger. (Bild: zvg)

Gisela Burri wird am 28. Februar pensioniert. (Bild: Marko Stevic)

Gisela Burri half über 40 Jahre lang schwangeren Frauen, ihre Sprösslinge auf die Welt zu bringen – auf natürliche Weise. Also ohne dass die Geburt durch künstliche Hormone eingeleitet wird, ohne den Einsatz von Betäubungsmitteln oder Zangen und Saugglocken, mit denen die Säuglinge herausgezogen werden.

«Das Bild, das sich mir zeigte, kann ich nur als Vergewaltigung an Frau und Ungeborenem bezeichnen.»

Gisela Burri, Hebamme

Ursprünglich wollte Burri Kinderkrankenschwester werden, doch was sie in den Kreisssälen sah, schockierte sie: «Das Bild, das sich mir zeigte, kann ich nur als Vergewaltigung an Frau und Ungeborenem bezeichnen.»

Schläuche, Drogen, Lachgasmaske

Überall seien Schläuche und Maschinen gewesen, die Frauen seien fixiert und mit Drogen vollgepumpt gewesen. Ihre Gesichter und die sich in diesen abzeichnende Teilnahmslosigkeit seien von Lachgasmasken verdeckt gewesen. Diese Bilder verfolgten Burri noch heute. In den 70er Jahren hätten die Frauen zu viert im selben Kreisssaal geboren. «Fast jedes Ungeborene hat eine Elektrode auf den Kopf bekommen, welche durch den Muttermund eingeführt wurde.» Deswegen habe es oft Verletzungen und Schmerzen gegeben, Fruchtwasser sei ausgetreten. So entschied die Walderin, Hebamme zu werden. Um beeinflussen zu können, wie Frauen Mütter würden.

«Ich wusste, dass der älteste Frauenberuf der Welt meine Berufung ist.» Sie setze sich mit Leib und Seele dafür ein, dass verunsicherte Frauen ermutigt würden, auf natürliche Weise Kinder zu gebären. Und nutze hierbei ihr Fachwissen als Hebamme. Ein Wissen, das zunehmend verschwinde und das es zu bewahren gelte, so Burri.

«Welch grosses Geschenk ist das, wenn man die eigenen Enkelkinder als Hebamme willkommen heissen kann.»

Gisela Burri, Hebamme

Zu ihren schönsten Erlebnissen als Hebamme gehören die Geburt en ihrer eigenen Enkelkinder. Denn Burri stand ihrer eigenen Tochter selbst als Hebamme bei. Als die Tochter von ihrer Schwangerschaft erfuhr, habe sie gesagt: «Ich brauche keinen Arzt, Mama ist meine Spezialistin.» Die Wehen dauerten 27 Stunden lang an. Für Burri sei während der Geburt das schwierigste gewesen, ihre Rolle als Hebamme von der als Mutter zu trennen.

Als ihr Enkelkind das Licht der Welt erblickte, freute sie sich ganz besonders: «Welch grosses Geschenk ist das, wenn man die eigenen Enkelkinder als Hebamme willkommen heissen kann.»

Eine spannende Reise

Burri sagt, dass jede Geburt «auch eine spannende Reise» sei – die «Transformation einer Frau zur Mutter». Das Wort «entbinden» betrachte sie kritisch. Denn für sie sei eine Geburt nicht ein Prozess, der Mutter und Kind voneinander trenne – entbinde –, sondern verbinde. «Eine Geburt ist ein Wunder, an dessen Schönheit auch die Hebamme teilhaben darf.»

Mit vielen Frauen im Zürcher Oberland, deren Geburtshelferin sie sein durfte, spüre sie eine innige Verbundenheit. Und einen gegenseitigen Respekt, wann immer die Frauen sich begegnen. «Die grössten Geschenke im Leben werden meist in der Stille empfangen und übergeben», so Burri.

40 Jahre Geburtshilfe

Gisela Burri, gebürtige Stadtzürcherin, ist seit 1972 im Dienste für Mütter und Säuglinge, seit 1979 diplomierte Hebamme. Zwei Jahre lang arbeitete sie im Spital Bülach, um die Zulassung als Selbstständige zu erhalten. 1983 bis 1992 war sie als freiberufliche Hebamme im Zürcher Oberland tätig. 1992 gründete sie das Geburtshaus Zürcher Oberland in Wald mit, das 2009 nach Bäretswil übersiedelte. Burri ist im Geburtshaus Zürcher Oberland Mitglied der Geschäftsleitung, Aktionärin und für das Marketing, die Statistik und den Förderverein verantwortlich. Per 28. Februar wird sie pensioniert. Sie lebt mit ihrem Mann in Wald und hat drei Kinder und zwei Enkel, denen sie auf die Welt half.