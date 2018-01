Die Walder Bezirks- und Kantonsrätin Ruth Frei (SVP) stellte sich im Rahmen der Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden in Wald als Mitglied und Präsidentin der Reformierten Kirchenpflege zur Wahl. So stand es am 8. Januar in den provisorischen Wahlvorschlägen im ZO/AvU. Nun wird Frei jedoch nicht kandidieren.

Ämter nicht vereinbar

Weitere Abklärungen hätten ergeben, dass die Mitgliedschaft in der Kirchenpflege mit dem Amt als Bezirksrätin nicht vereinbar sei, schreibt die Gemeinde Wald in einer Mitteilung. Dies weil Frei als Bezirksrätin eine Aufsichtsfunktion gegenüber der Kirchgemeinde habe und somit nicht gleichzeitig als Präsidentin und Mitglied amten könne. Folglich musste der Wahlvorschlag geändert werden. Freis Name verschwindet von der Liste der definitiven Wahlvorschläge. «Ich bedaure sehr, dass es nicht klappt», sagt Ruth Frei. Es sei ihr ein Fehler unterlaufen. «Ich hätte im Vorfeld genauer abklären müssen, ob die Möglichkeit besteht, beide Ämter auszuüben.»

Sie habe sich bereits mental auf die Aufgabe vorbereitet und sie als neue Herausforderung gesehen. Die Enttäuschung ist dementsprechend gross. So gross, dass sie sich sogar überlegte, das Amt als Bezirksrätin abzulegen. «Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt zurückzutreten, um die Aufgabe in der Kirchenpflege übernehmen zu können», sagt Frei. Die 59-jährige Politikerin entschied sich dann aber doch dagegen. «Vor knapp einem Jahr wurde meine Wiederwahl in den Bezirksrat bestätigt.» Sie habe sich für vier weitere Jahre verpflichtet. «Es wäre nicht richtig, ein Jahr später wegen eines anderen Amtes aufzuhören.»

Präsident stellt sich zur Wiederwahl

Bernhard Sutter, der bisherige Präsident der Reformierten Kirchenpflege Wald, hat sich laut Gemeinde bereit erklärt, nochmals zur Wiederwahl anzutreten. Für die weiteren sechs Sitze stehen fünf Kandidaten zur Wahl: Katrin Biedermann (neu), Esther Knecht (bisher), Felix Müdespacher (bisher), Walter Trottmann (neu) und Maja Zollinger (bisher).

Die Behörde kann laut Gemeindeschreiber Martin Süss auch vorübergehend mit sechs statt sieben Mitgliedern geführt werden. «Bis zu den Wahlen am 22. April wird sich wohl niemand mehr finden lassen», sagt Süss.