Am Anfang war sie als Teilnehmerin am Lichterfest dabei, dieses Jahr organisiert sie es zum zweiten Mal als Abteilungsleiterin der Pfadi-Wald Bauma. «Mir hat das Fest die Angst vor Friedhöfen genommen, weil ich unser Fest als stimmig und warm erlebe, Gänsehautmoment inklusive», sagt Gianna Gnehm, die sich auto­matisch mit ihrem Pfadinamen «Certa» vorstellt.

Die 19-Jährige steht auf dem Friedhof Wald und scheint den eisigen Wind, der über die Gräber bläst, nicht zu bemerken: Als waschechte Pfadfinderin ist sie sich gewohnt, auch bei kalten Temperaturen draussen zu sein – besonders, wenn es sich wie jetzt um einen guten Zweck handelt.

Zeichen für die Lebenden setzen

Gianna Gnehm unternimmt letzte, kleinere Vorbereitungen, damit auf dem Friedhof an Heiligabend rund 2’300 Kerzen von knapp 20 Helfer auf den Gräbern angezündet werden können. Auf den freien Flächen stellen sie zudem mit den Lichtern Figuren auf – einen Stern beispielsweise. Seit einigen Jahren findet zudem um 18 Uhr ein Gottesdienst statt, der vom Lichtermeer auf dem Friedhof begleitet wird.

Der Ursprung des Fests geht auf ein früheres Pfadi-Mitglied zurück, dessen Eltern 1963 kurz nacheinander verstarben, wie Gianna Gnehm erklärt. «Als der Fähnlifüerer Werner Brandenberger, der damals knapp 15 Jahre alt war, an Weihnachten auf dem Friedhof war, sah er, dass nur vereinzelt Kerzen auf den Gräbern brannten.

Er empfand es als ungerecht, zu sehen, dass die Unterschiede zwischen den Menschen auch nach dem Tod weiterbestehen und wollte ein Zeichen für die Lebenden setzen: Wenigstens an Heilig Abend sollten alle Gräbern gleich behandelt sein.» Denn gerade das – dass alle jeder und jede gleich sei - sei das Grundprinzip der Pfadi. Als Beispiel nennt Certa die Pfadihemder: «Wir tragen alle dieselben Hemden und Krawatten, um zu zeigen, dass wir zusammengehören und alle gleich sind, egal, ob alt, jung, arm oder reich.»

Erstmals selbsttragend

Der Anlass fand Anklang und wurde mit nur wenigen Unterbrüchen – die auf organisatorische Umstände zurückzuführen seien – jährlich durchgeführt. Dass das Lichterfest heute zu Wald gehört, zeigt sich für Gianna Gnehm auch daran, dass sie von den ortsansässigen Betrieben unterstützt werden, indem sie Spendenboxen aufstellen dürfen: «In den ersten Jahren des Lichterfests konnte man eine eigene Kerze spenden; heute platzieren wir jeweils ab dem 1. Dezember Sammelboxen für Spenden mit Kerzen in den Waldner Geschäften, von der Apotheke bis zum Optiker und werden gerne unterstützt.»

Einzig, wenn ein Geschäft während des Advents eine Sammelaktion für andere Projekte durchführe, dürfe man keine Box aufstellen, aber dafür hätten die Pfader Verständnis. «Im letzten Jahr hatten wir vereinzelt Rückmeldungen, dass die Kerzen weniger gut verkauft werden, wie üblich», erinnert sich die Walderin, «wir haben davon aber nichts bemerkt, im Gegenteil: 2016 konnten wir den Event erstmals selbsttragend durchführen.»

Alle wollen Kerzen anzünden

Gnehm führt das unter anderem auf die Spendenbox zurück, die am 24. Dezember aufgestellt wird. Auch sei es kein Problem, freiwillige Helfer zu finden. «Vor einigen Jahren hatten wir beim Anzünden zu viele Helfer, aber für die zeitintensiven Aufräumarbeiten zu wenige», blickt sie zurück, «nun haben wir es so geregelt: Wer anzünden will, hilft entweder beim Auf- oder Abbauen.»

Damit für das Folgejahr immer genug Kerzen bereit sind, verdrahten die Pfadis jeweils am Wochenende vor der Durchführung jene für das kommende Jahr. «Die Kerzen brennen besser und länger, wenn wir sie ein Jahr lagern, auch halten die Drähte dann eher», so Gnehm. So viel ist klar: Auch im nächsten Jahr soll der Friedhof wieder an Weihnachten leuchten und der Unterschied zwischen den Gräbern für einen Abend aufgehoben sein – genauso, wie es sich Werner Brandenberger gewünscht hatte. (Fabienne Würth)