Einzig Markus Kühne ist ganz am rechten Rand noch ersichtlich. Wer das Plakat kennt, kann mit etwas Goodwill auch noch Christian Schmid ausmachen. Alle anderen FDP-Kandidaten, die sich für die Gemeindewahlen in Wald aufstellen liessen, wurden von der Plakatwand gerissen. Sie steht an der Rütistrasse Richtung Wald und «es ist nun schon das zweite Mal passiert. Und das innerhalb von 10 Tagen», wie Ralph Keller (FDP) sagt.

«Erst am letzten Mittwoch wurde das Plakat frisch beklebt, am Ostersonntag war es schon wieder weggerissen.» Er hat die von Unbekannten verunstaltete Plakatwand am Ostersonntag fotografiert. Nachdem in Wetzikon schon mehrere Wahlplakate der SVP mutwillig zerstört wurden, ist im nahegelegenen Wald nun die FDP das Ziel. Wer dahintersteckt, sei schwer zu sagen, so Keller.

«Ich glaube schon, dass unsere Plakate bewusst verunstaltet werden. Sonst wäre es nicht zweimal hintereinander passiert.» Ralph Keller, FDP Wald

Schon anfangs letzte Woche habe sie erstmals ein Bild von einem Mitarbeiter bekommen, auf dem ein beschädigtes FDP-Plakat zu sehen war, sagt Mary Riccardi von der Firma Starplakat AG aus Volketswil, die die Plakatstellen in Wald beklebt. «Die Zukunft von Wald» steht gross über den sechs Kandidaten der FDP, Ralph Keller wurde auf der linken Seite abgerissen. Anders als bei der zweiten Beschädigung vor einigen Tagen, als alle Kandidaten Federn lassen mussten, hatte es jemand beim ersten Versuch offenbar ganz bewusst auf ihn abgesehen.

Destruktives Verhalten

Keller, der für die Schulpflege kandidiert, ist genervt: «Ich glaube schon, dass unsere Plakate bewusst verunstaltet werden. Sonst wäre es nicht zweimal hintereinander passiert.» Das destruktive Verhalten sei frustrierend und nicht förderlich für die Meinungsbildung der Bevölkerung. Kleine Vandalenakte an Plakaten habe es auch schon vor vier Jahren gegeben, räumt Keller ein. «Damals hat jemand mit einem Kugelschreiber über die Plakate gemalt. Aber dass sie ganz weggerissen werden, habe ich bisher noch nicht erlebt.»

Der Standort gleich bei der Shell-Tankstelle und direkt am Trottoir mag auch ein Grund dafür sein, dass das FDP-Plakat ein leichtes Ziel abgab. Es ist für jedermann einfach erreichbar. Anders als etwa die kleineren Wahlplakate am Orteingang des Dorfes. Sie stehen aufgereiht auf der Wiese und etwas erhöht an der Rütistrasse. Das Trottoir ist auf der anderen Strassenseite und man müsste die Wiese raufkraxeln, wollte man den Plakaten an den Kragen.

«Das bringt niemandem etwas» Ralph Keller, FDP Wald

Klar sei auch, dass die Plakate vor den Wahlen noch einmal neu geklebt werden. Denn, so Keller, «wir haben den Standort gemietet und werden ihn so lange bekleben, wie wir ihn haben. Klein beigeben werden wir sicher nicht.» Sie hätten noch eine gewisse Reserve an Bildern, aber es sei zum einen ein Mehraufwand für die Firma, die die Plakate aufklebt, zum anderen müsse die FDP für den Nachdruck bezahlen. «Das bringt niemandem etwas», sagt er. Anders als in Wetzikon ist die SVP während des diesjährigen Wahlzyklus in Wald bisher von Plakatzerstörungen verschont geblieben.

«Kann schon mal vorkommen»

Ruedi Zumbach, Plakatverantwortlicher der SVP in Wald, relativiert das Ganze. «Es kann mal vorkommen, dass jemand ein Plakat verschmiert. Damit muss man leben.» Er habe aber nicht den Eindruck, dass es derzeit besonders schlimm sei.

«Ehrlich gesagt, glaube ich eher, dass es Unbeteiligte sind, die über ein geringes Demokratieverständnis verfügen.» Ruedi Zumbach, Plakatverantwortlicher SVP Wald

Klar, man denke rasch, dass die politischen Gegner hinter den eigenen abgerissenen Plakaten stecken. «Ehrlich gesagt, glaube ich eher, dass es Unbeteiligte sind, die über ein geringes Demokratieverständnis verfügen.»