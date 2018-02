«Der dringend benötigte Wintereinbruch im Atzmännig ist zumindest teilweise eingekehrt», schreiben die Verantwortlichen der Skilifts in einer Mitteilung. In der letzten Nacht hätten sie 20 Zentimeter Neuschnee im Tal und 35 Zentimeter Neuschnee am Berg erhalten. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. «Bereits ab heute Mittag soll unseren Gästen ein grösstmögliches Angebot eröffnet werden», heisst es weiter in der Mitteilung.

Sicherlich werde man es schaffen, sämtliche Pisten im Bereich Sesselbahn und Skilift Atzmännig wieder präpariert anbieten zu können. Ebenfalls würden die Anlagen Skilift Atzmännig, wie auch Übungslift Brustenegg, zusätzlich zur Sesselbahn ab 12.30 Uhr geöffnet sein. «Neben den klassischen Schneesportangebot sind die Schlittelpiste, sowie beide Schneeschuhtrails wieder richtig winterlich und in gutem Zustand.»