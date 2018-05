Am Freitagabend hat die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben einen Kameraden unterstützen. Seine Katze geriet, wohl auf der Jagd nach einem Vogel, in eine ungemütliche Situation, wie Renè Ehrenmann, Kommandant der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben mitteilt.

Auch nach mehreren Stunden wich die Katze nicht vom Balken in der luftigen Höhe. So rückten am Abend die Kameraden mit dem Hubretter an und retteten zusammen mit dem Besitzer die Katze. Anschliessend konnte die Katze der glücklichen Besitzerin übergeben werden.

(zo)