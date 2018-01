«Evi» lässt bereits seit Montagabend stürmischen Wind auf der Alpennordseite wehen. Bis zum frühen Dienstagnachmittag wurde die stärkste Windböe mit 180 Kilometern pro Stunde auf dem Titlis gemessen.

Auf Les Diablerets in den Waadtländer Alpen wurden 157 km/h und auf dem Säntis 149 km/h verzeichnet. Orkanböen gab es auch auf dem Hörnli mit 138 km/h. Die Wetterstation in Seegräben von Meteonews verzeichnete Windspitzen von bis zu 88 km/h.

Kaum Schadensmeldungen

So heftig wie «Burglind» hat «Evi» aber nicht gewütet. Die Schadensmeldungen hielten sich schweizweit in Grenzen. Im Kanton Uri waren Bäume auf die A2 gestürzt. Ein Lieferwagen sei beschädigt worden, wie die Polizei mitteilt. Der Gotthard-Tunnel war in beide Richtungen gesperrt.

Bei den Meldungen ging es hauptsächlich um Äste, umgestürzte Bäume auf der Fahrbahn oder um umgewehte Baustellenabschrankungen. Zum Vergleich: Als «Burglind» seinen Höhepunkt erreichte, verzeichnete die Hörnli-Station Windspitzen von 163 Kilometern pro Stunde.

«Friederike» kommt am Donnerstag

Am Donnerstag dürfte der Sturm wieder zunehmen und auch im Flachland ähnliche Spitzen wie am Dienstag erreichen – dann aber unter dem Namen «Friederike». Wo und wie stark das nächste Sturmtief in der Schweiz fegt, lässt sich laut Meteorologen noch nicht voraussagen.

In Teilen des Unterwallis wird auch die Lawinengefahr wieder ein Thema: Das SLF warnte am Dienstagabend für einige Gebiete "grosse Lawinengefahr". Das entspricht der vierten von fünf Gefahrenwarnstufen. In den meisten Gebieten der Alpen ist die Lawinengefahr erheblich – die dritte Gefahrenwarnstufe. (sda/mig)