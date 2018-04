Seit Mitte April ist die Rusticana GmbH, die in Aathal das gleichnamige Restaurant betreibt, in Liquidation. Das Restaurant geriet in die Schlagzeilen, nachdem Starkoch Daniel Bumann in seiner Sendung «Bumann, der Restauranttester» auf 3+ im September letzten Jahres enthüllte, dass Wirt Jürg Kammermann seinen Mitarbeitern teils die Löhne nicht bezahlt. Nach der Sendung sagte Bumann gar: «Wenn es so weitergeht wie bisher, gebe ich dem Betrieb kein Jahr mehr.»

Offenbar hat nun tatsächlich eine Zahlungsforderung dazu geführt, dass über der Beiz der Konkurs eröffnet wurde. Dies bestätigt Sabrina Züst, stellvertretende Gerichtsschreiberin des Bezirksgericht Hinwil. Welche Art von Zahlungsforderung kann sie nicht sagen. Mit der Konkurseröffnung liege der Ball nun beim zuständigen Konkursamt Wetzikon, das den Konkursprozess durchführen muss.

Dort bestätigt man, dass der Prozess am Laufen ist. Man habe geprüft, ob das Restaurant innerhalb von zwei bis drei Tagen geschlossen werden müsse. Dies sei nicht der Fall gewesen. Erläuterungen darüber hinaus könne man wegen des laufenden Prozesses aber nicht geben, heisst es auf Anfrage.

Restaurant wirbt mit Aktion

Tatsache ist, dass das Restaurant neben dem Sauriermuseum nach wie vor mit Rabatten auf Rinds-Entrecôtes wirbt. Und wenige Tage vor der Konkurseröffnung schrieb der Wirt auf Facebook einem Kunden, die Aktion werde sicher noch bis Ende April laufen.

Lange vor dem Konkurs, namentlich bereits im Oktober letzten Jahres, wurde das Restaurant auf Homegate ausgeschrieben. Dort ist es nach wie vor zu finden. Es wird als «Restaurant-Pizzeria-Bar-Grill in Aathal mit grossem Umsatzpotential» angepriesen.