Die Liste der provisorischen Wahlvorschläge zeigt: Seegräben hat ein Problem. Sowohl für die Primarschulpflege, als auch für die Rechnungsprüfungskommission (RPK) gibts zu wenige Kandidaturen. Für die Schulpflege kandidieren nur drei Personen – alles Bisherige – für die fünf Sitze. Philipp Küng (parteilos) will die Behörde weiterhin präsidieren, was ihm automatisch auch einen Sitz im Gemeinderat beschert. In der RPK fehlt bislang noch ein Kandidat für die fünf Sitze. Alle vier Kandidaten sind Bisherige.

Alarmierend sei die Situation in der Schulbehörde nicht, sagt Philipp Küng. «Einer der Rücktritte war wegen der langen Amtsdauer absehbar, der andere aus beruflichen Gründen – das gibts halt.» Für beide freien Sitze stünden Interessenten bereit, eine Kandidatin sei fest entschlossen, ein zweiter überlege es sich derzeit. «Wenn es gut läuft, können die beiden Kandidaturen noch in der Nachfrist eingereicht werden», so Küng. «Damit ist zwar eine stille Wahl nicht mehr möglich. Aber entscheidend ist ja, dass die Behörde gut besetzt ist.» Ein Problem gebe es allerdings. Die eine Kandidatin stecke noch mitten im Einbürgerungsverfahren. Und so lange dieses laufe, könne sie nicht gewählt werden.

Einbürgerungsproblem ist bekannt

Die Sache mit der Einbürgerung ist der Schulbehörde Seegräben nur allzu bekannt. Schon im November 2015 war ein Sitz in der Schulpflege vakant. Alexandra Wolf (parteilos) interessierte sich dafür, hatte aber das Schweizer Bürgerrecht noch nicht. In letzter Sekunde klappte es mit der Einbürgerung noch, sodass sie gewählt werden konnte.

Vor zwei Jahren dank rascher Einbürgerung gewählt: Alexandra Wolf. (Foto: pd)

«Gut daran ist, dass wir nun Erfahrung mit der Situation haben», sagt Küng. Bei Alexandra Wolf habe man einen Brief nach Bern geschrieben, mit der Bitte, das Prozedere zu beschleunigen. «Wir erhielten darauf zwar keine Antwort, aber kurz darauf war das Verfahren abgeschlossen.» Dasselbe wolle man nun mit der noch ungenannten Kandidatin tun. Da die zweite Kandidatur noch nicht sicher ist, sei die Schulbehörde aber so oder so froh, wenn sich weitere Interessenten melden würden.

RPK-Kandidatur noch offen

Ob auch für die RPK ein Kandidat bereit steht, ist noch unklar. Der amtierende und wieder antretenden Präsident Thomas Meyer (SVP) war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Sicher ist aber, dass für die RPK, die Schulpflege und die Reformierte Kirchenpflege am 22. April in Seegräben Wahlen stattfinden werden. In der Kirchenpflege allerdings nur, weil dort stille Wahlen nicht erlaubt sind – Kandidaten hat es gleich viele wie Sitze.

Bei den anderen Behörden zeichnen sich stille Wahlen ab. Für die sechs normalen Gemeinderatssitze kandidieren sechs Personen, der einzige Neue ist der 29-jährige Reto Gasser (SVP). Auch für die Bürgerrechtskommission und für die Sozialbehörde sind gleich viele Kandidaten wie Sitze gelistet. Allerdings läuft bis zum 17. Januar noch die Nachfrist für die Einreichung von Kandidaturen. Theoretisch könnten bis dahin noch Sprengkandidaten auftauchen und doch noch etwas Pfeffer in die Seegräbner Erneuerungswahlen bringen.